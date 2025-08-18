Mis on Indexed Finance (NDX)

Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Indexed Finance (NDX) kohta Kui palju on Indexed Finance (NDX) tänapäeval väärt? Reaalajas NDX hind USD on 0.00402383 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NDX/USD hind? $ 0.00402383 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NDX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Indexed Finance turukapitalisatsioon? NDX turukapitalisatsioon on $ 13.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NDX ringlev varu? NDX ringlev varu on 3.45M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NDX (ATH) hind? NDX saavutab ATH hinna summas 27.71 USD . Mis oli kõigi aegade NDX madalaim (ATL) hind? NDX nägi ATL hinda summas 0.00233242 USD . Milline on NDX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NDX kauplemismaht on -- USD . Kas NDX sel aastal kõrgemale ka suundub? NDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NDX hinna ennustust

