INCUM (INCUM) teave INCUM is an innovative cryptocurrency token designed to generate automatic passive income for its holders. By simply holding at least 100,000 INCUM tokens, users receive hourly distributions directly into their wallets, derived from a 5% tax applied to all transactions (buys, sells, and transfers). This unique mechanism encourages long-term holding, provides effortless hourly earnings, and rewards committed community members. With 100% liquidity, no team allocations, and complete transparency, INCUM offers a straightforward way for crypto investors to enjoy consistent and compounding passive returns. Ametlik veebisait: https://incum.money Ostke INCUM kohe!

INCUM (INCUM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage INCUM (INCUM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.55K $ 3.55K $ 3.55K Koguvaru: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Ringlev varu: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.55K $ 3.55K $ 3.55K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00181203 $ 0.00181203 $ 0.00181203 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave INCUM (INCUM) hinna kohta

INCUM (INCUM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud INCUM (INCUM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INCUM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INCUM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INCUM tokeni tokenoomikat, avastage INCUM tokeni reaalajas hinda!

INCUM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INCUM võiks suunduda? Meie INCUM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake INCUM tokeni hinna ennustust kohe!

