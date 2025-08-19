Mis on INCUM (INCUM)

INCUM is an innovative cryptocurrency token designed to generate automatic passive income for its holders. By simply holding at least 100,000 INCUM tokens, users receive hourly distributions directly into their wallets, derived from a 5% tax applied to all transactions (buys, sells, and transfers). This unique mechanism encourages long-term holding, provides effortless hourly earnings, and rewards committed community members. With 100% liquidity, no team allocations, and complete transparency, INCUM offers a straightforward way for crypto investors to enjoy consistent and compounding passive returns.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

INCUM kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse INCUM (INCUM) kohta Kui palju on INCUM (INCUM) tänapäeval väärt? Reaalajas INCUM hind USD on 0.00000355 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune INCUM/USD hind? $ 0.00000355 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind INCUM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on INCUM turukapitalisatsioon? INCUM turukapitalisatsioon on $ 3.55K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on INCUM ringlev varu? INCUM ringlev varu on 999.63M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim INCUM (ATH) hind? INCUM saavutab ATH hinna summas 0.00181203 USD . Mis oli kõigi aegade INCUM madalaim (ATL) hind? INCUM nägi ATL hinda summas 0.00000308 USD . Milline on INCUM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine INCUM kauplemismaht on -- USD . Kas INCUM sel aastal kõrgemale ka suundub? INCUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INCUM hinna ennustust

