Increment Staked FLOW (STFLOW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Increment Staked FLOW (STFLOW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Increment Staked FLOW (STFLOW) teave stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time. Ametlik veebisait: https://app.increment.fi/staking Valge raamat: https://docs.increment.fi/protocols/liquid-staking/protocol-overview Ostke STFLOW kohe!

Increment Staked FLOW (STFLOW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Increment Staked FLOW (STFLOW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Koguvaru: $ 5.83M $ 5.83M $ 5.83M Ringlev varu: $ 5.83M $ 5.83M $ 5.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 Kõigi aegade madalaim: $ 0.369164 $ 0.369164 $ 0.369164 Praegune hind: $ 0.474157 $ 0.474157 $ 0.474157 Lisateave Increment Staked FLOW (STFLOW) hinna kohta

Increment Staked FLOW (STFLOW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Increment Staked FLOW (STFLOW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STFLOW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STFLOW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STFLOW tokeni tokenoomikat, avastage STFLOW tokeni reaalajas hinda!

STFLOW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STFLOW võiks suunduda? Meie STFLOW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STFLOW tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!