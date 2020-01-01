Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) teave InceptionLRT is a decentralized protocol designed to optimize the potential of restaking through a secure and modular framework. The platform allows users to make their digital assets more capital-efficient by enabling restaking across multiple networks. With increased liquidity, advanced customization, and a comprehensive reward structure powered by Inception LRTs, the platform unlocks new opportunities for yield optimization and long-term growth." Ametlik veebisait: https://www.inceptionlrt.com/ Valge raamat: https://docs.inceptionlrt.com/ Ostke INWSTETHS kohe!

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 422.41K Koguvaru: $ 32.87 Ringlev varu: $ 32.87 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 144.41K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4,751.37 Kõigi aegade madalaim: $ 1,858.31 Praegune hind: $ 4,392.97

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INWSTETHS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INWSTETHS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INWSTETHS tokeni tokenoomikat, avastage INWSTETHS tokeni reaalajas hinda!

INWSTETHS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INWSTETHS võiks suunduda? Meie INWSTETHS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake INWSTETHS tokeni hinna ennustust kohe!

