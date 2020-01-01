Inception Restaked ETH (INETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Inception Restaked ETH (INETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Inception Restaked ETH (INETH) teave InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users. Ametlik veebisait: https://www.inceptionlrt.com/ Valge raamat: https://docs.inceptionlrt.com/ Ostke INETH kohe!

Inception Restaked ETH (INETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Inception Restaked ETH (INETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 168.06K $ 168.06K $ 168.06K Koguvaru: $ 38.11 $ 38.11 $ 38.11 Ringlev varu: $ 38.11 $ 38.11 $ 38.11 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 168.06K $ 168.06K $ 168.06K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4,971.31 $ 4,971.31 $ 4,971.31 Kõigi aegade madalaim: $ 1,270.63 $ 1,270.63 $ 1,270.63 Praegune hind: $ 4,410.08 $ 4,410.08 $ 4,410.08 Lisateave Inception Restaked ETH (INETH) hinna kohta

Inception Restaked ETH (INETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Inception Restaked ETH (INETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INETH tokeni tokenoomikat, avastage INETH tokeni reaalajas hinda!

INETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INETH võiks suunduda? Meie INETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake INETH tokeni hinna ennustust kohe!

