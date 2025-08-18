Mis on Inception Restaked ETH (INETH)

InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users.

Üksuse Inception Restaked ETH (INETH) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inception Restaked ETH (INETH) tokenoomika

Inception Restaked ETH (INETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Inception Restaked ETH (INETH) kohta Kui palju on Inception Restaked ETH (INETH) tänapäeval väärt? Reaalajas INETH hind USD on 4,541.9 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune INETH/USD hind? $ 4,541.9 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind INETH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Inception Restaked ETH turukapitalisatsioon? INETH turukapitalisatsioon on $ 173.08K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on INETH ringlev varu? INETH ringlev varu on 38.11 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim INETH (ATH) hind? INETH saavutab ATH hinna summas 4,971.31 USD . Mis oli kõigi aegade INETH madalaim (ATL) hind? INETH nägi ATL hinda summas 1,270.63 USD . Milline on INETH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine INETH kauplemismaht on -- USD . Kas INETH sel aastal kõrgemale ka suundub? INETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INETH hinna ennustust

