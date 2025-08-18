Mis on Incept (INCEPT)

INCEPT is an experiment that introduces 10,000 “dimensional tokens” built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Incept (INCEPT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Incept hinna ennustus (USD)

Kui palju on Incept (INCEPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Incept (INCEPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Incept nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Incept hinna ennustust kohe!

INCEPT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Incept (INCEPT) tokenoomika

Incept (INCEPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INCEPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Incept (INCEPT) kohta Kui palju on Incept (INCEPT) tänapäeval väärt? Reaalajas INCEPT hind USD on 4.93 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune INCEPT/USD hind? $ 4.93 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind INCEPT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Incept turukapitalisatsioon? INCEPT turukapitalisatsioon on $ 49.29K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on INCEPT ringlev varu? INCEPT ringlev varu on 10.00K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim INCEPT (ATH) hind? INCEPT saavutab ATH hinna summas 892.39 USD . Mis oli kõigi aegade INCEPT madalaim (ATL) hind? INCEPT nägi ATL hinda summas 2.02 USD . Milline on INCEPT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine INCEPT kauplemismaht on -- USD . Kas INCEPT sel aastal kõrgemale ka suundub? INCEPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INCEPT hinna ennustust

Incept (INCEPT) Olulised valdkonna uudised