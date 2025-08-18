INCASWAP hind (INCA)
INCASWAP (INCA) reaalajas hind on $0.19898. Viimase 24 tunni jooksul INCA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. INCAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10.22 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02492511.
Lüliajalise tootluse osas on INCA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -0.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
INCASWAP praegune turukapitalisatsioon on $ 189.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. INCA ringlev varu on 950.00K, mille koguvaru on 1000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 198.98K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse INCASWAP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse INCASWAP ja USD hinnamuutus $ -0.0855345377.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse INCASWAP ja USD hinnamuutus $ -0.0855100631.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse INCASWAP ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ -0.0855345377
|-42.98%
|60 päeva
|$ -0.0855100631
|-42.97%
|90 päeva
|$ 0
|--
Inca Swap Ecosystem Inca Swap is an innovative DeFi ecosystem that combines efficiency, security and interoperability, functioning as a multichain DEX integrated with solutions such as NFTs and a bridge between networks. Focused on MatChain, the project offers fast transactions, low fees and an optimized decentralized experience. DEX on MatChain MatChain's scalable infrastructure allows Inca Swap to provide efficient and cost-effective exchanges. With EVM compatibility, the platform guarantees support for multiple tokens and high performance, ideal for traders and liquidity providers. Inca NFTs NFTs play an important role in the ecosystem, offering utility and exclusivity: Exclusive Benefits: Discounts, early access to features and special rewards. Marketplace: Direct NFT transactions on MatChain with reduced fees. Engagement: Exclusive drops for premium NFT holders. MatChain to BSC Bridge The MatChain to Binance Smart Chain (BSC) connectivity expands the reach of Inca Swap. The bridge facilitates fast and secure transfers between networks, promoting interoperability, increased liquidity and competitive costs. Inca Token The Inca Token is the heart of the ecosystem, acting as a governance and benefit tool. It offers Fee discounts and higher returns in liquidity pools. Staking and farming incentives for liquidity retention. Optimized Performance: Fast and cost-effective swaps on MatChain. Multichain Connectivity: Efficient bridge with BSC. Inca Pix: The Web3 Gateway Inca Pix is a groundbreaking feature that bridges the Brazilian Pix payment system to the Web3 ecosystem on MatChain.
