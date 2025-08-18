Mis on INCASWAP (INCA)

Inca Swap Ecosystem Inca Swap is an innovative DeFi ecosystem that combines efficiency, security and interoperability, functioning as a multichain DEX integrated with solutions such as NFTs and a bridge between networks. Focused on MatChain, the project offers fast transactions, low fees and an optimized decentralized experience. DEX on MatChain MatChain's scalable infrastructure allows Inca Swap to provide efficient and cost-effective exchanges. With EVM compatibility, the platform guarantees support for multiple tokens and high performance, ideal for traders and liquidity providers. Inca NFTs NFTs play an important role in the ecosystem, offering utility and exclusivity: Exclusive Benefits: Discounts, early access to features and special rewards. Marketplace: Direct NFT transactions on MatChain with reduced fees. Engagement: Exclusive drops for premium NFT holders. MatChain to BSC Bridge The MatChain to Binance Smart Chain (BSC) connectivity expands the reach of Inca Swap. The bridge facilitates fast and secure transfers between networks, promoting interoperability, increased liquidity and competitive costs. Inca Token The Inca Token is the heart of the ecosystem, acting as a governance and benefit tool. It offers Fee discounts and higher returns in liquidity pools. Staking and farming incentives for liquidity retention. Optimized Performance: Fast and cost-effective swaps on MatChain. Multichain Connectivity: Efficient bridge with BSC. Inca Pix: The Web3 Gateway Inca Pix is ​​a groundbreaking feature that bridges the Brazilian Pix payment system to the Web3 ecosystem on MatChain.

Üksuse INCASWAP (INCA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse INCASWAP (INCA) kohta Kui palju on INCASWAP (INCA) tänapäeval väärt? Reaalajas INCA hind USD on 0.19898 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune INCA/USD hind? $ 0.19898 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind INCA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on INCASWAP turukapitalisatsioon? INCA turukapitalisatsioon on $ 189.03K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on INCA ringlev varu? INCA ringlev varu on 950.00K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim INCA (ATH) hind? INCA saavutab ATH hinna summas 10.22 USD . Mis oli kõigi aegade INCA madalaim (ATL) hind? INCA nägi ATL hinda summas 0.02492511 USD . Milline on INCA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine INCA kauplemismaht on -- USD . Kas INCA sel aastal kõrgemale ka suundub? INCA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INCA hinna ennustust

