Inbred Cat (INBRED) teave the cat is in bread. $inbred cat is a crypto community takeover project started on 3/09/2024. the cat in bread was found abandoned but with the love and support of the community, a new meme token was born. with the power of cats, bread, and laughs, $inbred cat is building a new type of supportive economy. lets get this bread. Ametlik veebisait: http://inbredcatonsol.com/ Ostke INBRED kohe!

Inbred Cat (INBRED) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Inbred Cat (INBRED) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 346.04K $ 346.04K $ 346.04K Koguvaru: $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M Ringlev varu: $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 346.04K $ 346.04K $ 346.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00385518 $ 0.00385518 $ 0.00385518 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00034795 $ 0.00034795 $ 0.00034795 Lisateave Inbred Cat (INBRED) hinna kohta

Inbred Cat (INBRED) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Inbred Cat (INBRED) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INBRED tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INBRED tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INBRED tokeni tokenoomikat, avastage INBRED tokeni reaalajas hinda!

INBRED – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INBRED võiks suunduda? Meie INBRED hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake INBRED tokeni hinna ennustust kohe!

