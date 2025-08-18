Rohkem infot INBRED

INBRED Hinnainfo

INBRED Ametlik veebisait

INBRED Tokenoomika

INBRED Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Inbred Cat logo

Inbred Cat hind (INBRED)

Loendis mitteolevad

1 INBRED/USD reaalajas hind:

$0.00033854
$0.00033854$0.00033854
-4.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Inbred Cat (INBRED) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:01:00 (UTC+8)

Inbred Cat (INBRED) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00385518
$ 0.00385518$ 0.00385518

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

-5.34%

-7.05%

-7.05%

Inbred Cat (INBRED) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul INBRED kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. INBREDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00385518 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on INBRED muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -5.34% 24 tunni vältel -7.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Inbred Cat (INBRED) – turuteave

$ 334.98K
$ 334.98K$ 334.98K

--
----

$ 334.98K
$ 334.98K$ 334.98K

994.51M
994.51M 994.51M

994,514,321.0
994,514,321.0 994,514,321.0

Inbred Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 334.98K -- 24 tunnise kauplemismahuga. INBRED ringlev varu on 994.51M, mille koguvaru on 994514321.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 334.98K.

Inbred Cat (INBRED) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Inbred Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Inbred Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Inbred Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Inbred Cat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.34%
30 päeva$ 0-14.40%
60 päeva$ 0-9.12%
90 päeva$ 0--

Mis on Inbred Cat (INBRED)

the cat is in bread. $inbred cat is a crypto community takeover project started on 3/09/2024. the cat in bread was found abandoned but with the love and support of the community, a new meme token was born. with the power of cats, bread, and laughs, $inbred cat is building a new type of supportive economy. lets get this bread.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Inbred Cat (INBRED) allikas

Ametlik veebisait

Inbred Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Inbred Cat (INBRED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Inbred Cat (INBRED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Inbred Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Inbred Cat hinna ennustust kohe!

INBRED kohalike valuutade suhtes

Inbred Cat (INBRED) tokenoomika

Inbred Cat (INBRED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INBRED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Inbred Cat (INBRED) kohta

Kui palju on Inbred Cat (INBRED) tänapäeval väärt?
Reaalajas INBRED hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INBRED/USD hind?
Praegune hind INBRED/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Inbred Cat turukapitalisatsioon?
INBRED turukapitalisatsioon on $ 334.98K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INBRED ringlev varu?
INBRED ringlev varu on 994.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INBRED (ATH) hind?
INBRED saavutab ATH hinna summas 0.00385518 USD.
Mis oli kõigi aegade INBRED madalaim (ATL) hind?
INBRED nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on INBRED kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INBRED kauplemismaht on -- USD.
Kas INBRED sel aastal kõrgemale ka suundub?
INBRED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INBRED hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:01:00 (UTC+8)

Inbred Cat (INBRED) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.