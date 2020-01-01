In The MEME Time (ITMT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi In The MEME Time (ITMT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

In The MEME Time (ITMT) teave In The MEME-Time is a tap game that has a light enjoyable fun clock attached to it. Tick Tock This game will fuses stops here elements of strategy, management, and learning appealing to a wide range of players interested in the crypto space while introducing core concepts of crypto. In The MEME-Time, players have the opportunity to earn and trade in-game coins. They will also be able to compete in tournaments and have profit earned poured back into the ecosystem. This benefit provides engagement by providing rewards for gameplay. Ametlik veebisait: https://www.inthememetime.sucks/

In The MEME Time (ITMT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage In The MEME Time (ITMT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.04M Koguvaru: $ 999.96M Ringlev varu: $ 999.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.04M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00499285 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00203588

In The MEME Time (ITMT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud In The MEME Time (ITMT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ITMT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ITMT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ITMT tokeni tokenoomikat, avastage ITMT tokeni reaalajas hinda!

ITMT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ITMT võiks suunduda? Meie ITMT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

