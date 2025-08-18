In The MEME Time hind (ITMT)
In The MEME Time (ITMT) reaalajas hind on $0.0020992. Viimase 24 tunni jooksul ITMT kaubeldud madalaim $ 0.00209322 ja kõrgeim $ 0.00226524 näitab aktiivset turu volatiivsust. ITMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00499285 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00061695.
Lüliajalise tootluse osas on ITMT muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -5.26% 24 tunni vältel -13.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
In The MEME Time praegune turukapitalisatsioon on $ 2.09M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ITMT ringlev varu on 999.96M, mille koguvaru on 999959516.928667. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.09M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse In The MEME Time ja USD hinnamuutus $ -0.000116708357270081.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse In The MEME Time ja USD hinnamuutus $ +0.0001429084.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse In The MEME Time ja USD hinnamuutus $ +0.0038448422.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse In The MEME Time ja USD hinnamuutus $ +0.001274974969591879.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000116708357270081
|-5.26%
|30 päeva
|$ +0.0001429084
|+6.81%
|60 päeva
|$ +0.0038448422
|+183.16%
|90 päeva
|$ +0.001274974969591879
|+154.69%
In The MEME-Time is a tap game that has a light enjoyable fun clock attached to it. *Tick Tock* This game will fuses stops here elements of strategy, management, and learning appealing to a wide range of players interested in the crypto space while introducing core concepts of crypto. In The MEME-Time, players have the opportunity to earn and trade in-game coins. They will also be able to compete in tournaments and have profit earned poured back into the ecosystem. This benefit provides engagement by providing rewards for gameplay.
