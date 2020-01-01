IN MEMES WE TRUST ($TRUST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi IN MEMES WE TRUST ($TRUST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) teave IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token, It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency. We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth! We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene. In memes we trust ! Ametlik veebisait: https://inmemeswetrust.net/

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage IN MEMES WE TRUST ($TRUST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.88K $ 15.88K $ 15.88K Koguvaru: $ 870.04M $ 870.04M $ 870.04M Ringlev varu: $ 870.04M $ 870.04M $ 870.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.88K $ 15.88K $ 15.88K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00100456 $ 0.00100456 $ 0.00100456 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001222 $ 0.00001222 $ 0.00001222 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave IN MEMES WE TRUST ($TRUST) hinna kohta

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud IN MEMES WE TRUST ($TRUST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $TRUST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $TRUST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $TRUST tokeni tokenoomikat, avastage $TRUST tokeni reaalajas hinda!

$TRUST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $TRUST võiks suunduda? Meie $TRUST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $TRUST tokeni hinna ennustust kohe!

