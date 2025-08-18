IN MEMES WE TRUST hind ($TRUST)
-1.49%
IN MEMES WE TRUST ($TRUST) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $TRUST kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $TRUSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00100456 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on $TRUST muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -1.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
IN MEMES WE TRUST praegune turukapitalisatsioon on $ 17.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $TRUST ringlev varu on 870.04M, mille koguvaru on 870037892.538417. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.14K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse IN MEMES WE TRUST ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse IN MEMES WE TRUST ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse IN MEMES WE TRUST ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse IN MEMES WE TRUST ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+15.06%
|60 päeva
|$ 0
|+23.63%
|90 päeva
|$ 0
|--
IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token, It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency. We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth! We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene. In memes we trust !
IN MEMES WE TRUST ($TRUST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $TRUST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.