IMPT (IMPT) teave IMPT connects users with hundreds of impactful environmental projects around the world with the purpose to reduce carbon emissions and help our planet. IMPT also engages thousands of the largest retail brands that allocate a specific percentage of sale margin for environmental projects. It is accumulated in users' accounts in the form of IMPT tokens. The users accumulate these tokens till they reach the necessary amount of the carbon credit of their choice. As a result, users can continue with their normal shopping while helping the planet. Ametlik veebisait: https://www.impt.io

IMPT (IMPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage IMPT (IMPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Koguvaru: $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B Ringlev varu: $ 1.23B $ 1.23B $ 1.23B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02042864 $ 0.02042864 $ 0.02042864 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00150302 $ 0.00150302 $ 0.00150302 Praegune hind: $ 0.0036044 $ 0.0036044 $ 0.0036044 Lisateave IMPT (IMPT) hinna kohta

IMPT (IMPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud IMPT (IMPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IMPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IMPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IMPT tokeni tokenoomikat, avastage IMPT tokeni reaalajas hinda!

IMPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IMPT võiks suunduda? Meie IMPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IMPT tokeni hinna ennustust kohe!

