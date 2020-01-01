IMPT (IMPT) tokenoomika
IMPT connects users with hundreds of impactful environmental projects around the world with the purpose to reduce carbon emissions and help our planet. IMPT also engages thousands of the largest retail brands that allocate a specific percentage of sale margin for environmental projects. It is accumulated in users’ accounts in the form of IMPT tokens. The users accumulate these tokens till they reach the necessary amount of the carbon credit of their choice. As a result, users can continue with their normal shopping while helping the planet.
IMPT (IMPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage IMPT (IMPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
IMPT (IMPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
IMPT (IMPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate IMPT tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
IMPT tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate IMPT tokeni tokenoomikat, avastage IMPT tokeni reaalajas hinda!
IMPT – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu IMPT võiks suunduda? Meie IMPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
