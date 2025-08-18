Mis on IMPT (IMPT)

IMPT connects users with hundreds of impactful environmental projects around the world with the purpose to reduce carbon emissions and help our planet. IMPT also engages thousands of the largest retail brands that allocate a specific percentage of sale margin for environmental projects. It is accumulated in users’ accounts in the form of IMPT tokens. The users accumulate these tokens till they reach the necessary amount of the carbon credit of their choice. As a result, users can continue with their normal shopping while helping the planet.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse IMPT (IMPT) allikas Ametlik veebisait

IMPT hinna ennustus (USD)

Kui palju on IMPT (IMPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IMPT (IMPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IMPT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake IMPT hinna ennustust kohe!

IMPT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

IMPT (IMPT) tokenoomika

IMPT (IMPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IMPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IMPT (IMPT) kohta Kui palju on IMPT (IMPT) tänapäeval väärt? Reaalajas IMPT hind USD on 0.00368319 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IMPT/USD hind? $ 0.00368319 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IMPT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on IMPT turukapitalisatsioon? IMPT turukapitalisatsioon on $ 4.51M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IMPT ringlev varu? IMPT ringlev varu on 1.22B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IMPT (ATH) hind? IMPT saavutab ATH hinna summas 0.02042864 USD . Mis oli kõigi aegade IMPT madalaim (ATL) hind? IMPT nägi ATL hinda summas 0.00150302 USD . Milline on IMPT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IMPT kauplemismaht on -- USD . Kas IMPT sel aastal kõrgemale ka suundub? IMPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IMPT hinna ennustust

IMPT (IMPT) Olulised valdkonna uudised