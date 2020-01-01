Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Impossible Finance Launchpad (IDIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Impossible Finance Launchpad (IDIA) teave Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible. Ametlik veebisait: https://impossible.finance/ Ostke IDIA kohe!

Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Impossible Finance Launchpad (IDIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.88M Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 748.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.51 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0088129 Praegune hind: $ 0.02255708

Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IDIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IDIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IDIA tokeni tokenoomikat, avastage IDIA tokeni reaalajas hinda!

IDIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IDIA võiks suunduda? Meie IDIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

