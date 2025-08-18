Mis on Impossible Finance Launchpad (IDIA)

Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible.

Kui palju on Impossible Finance Launchpad (IDIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Impossible Finance Launchpad (IDIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Impossible Finance Launchpad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IDIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Impossible Finance Launchpad (IDIA) kohta Kui palju on Impossible Finance Launchpad (IDIA) tänapäeval väärt? Reaalajas IDIA hind USD on 0.02265855 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IDIA/USD hind? $ 0.02265855 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IDIA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Impossible Finance Launchpad turukapitalisatsioon? IDIA turukapitalisatsioon on $ 16.98M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IDIA ringlev varu? IDIA ringlev varu on 748.39M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IDIA (ATH) hind? IDIA saavutab ATH hinna summas 3.51 USD . Mis oli kõigi aegade IDIA madalaim (ATL) hind? IDIA nägi ATL hinda summas 0.0088129 USD . Milline on IDIA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IDIA kauplemismaht on -- USD . Kas IDIA sel aastal kõrgemale ka suundub? IDIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IDIA hinna ennustust

