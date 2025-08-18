Rohkem infot IDIA

1 IDIA/USD reaalajas hind:

-0.60%1D
mexc
USD
Impossible Finance Launchpad (IDIA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:26:23 (UTC+8)

Impossible Finance Launchpad (IDIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.10%

-0.73%

-3.27%

-3.27%

Impossible Finance Launchpad (IDIA) reaalajas hind on $0.02265855. Viimase 24 tunni jooksul IDIA kaubeldud madalaim $ 0.0226689 ja kõrgeim $ 0.02291292 näitab aktiivset turu volatiivsust. IDIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.51 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0088129.

Lüliajalise tootluse osas on IDIA muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -0.73% 24 tunni vältel -3.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) – turuteave

--
----

Impossible Finance Launchpad praegune turukapitalisatsioon on $ 16.98M -- 24 tunnise kauplemismahuga. IDIA ringlev varu on 748.39M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.69M.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Impossible Finance Launchpad ja USD hinnamuutus $ -0.00016840944269916.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Impossible Finance Launchpad ja USD hinnamuutus $ -0.0024994805.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Impossible Finance Launchpad ja USD hinnamuutus $ -0.0049876385.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Impossible Finance Launchpad ja USD hinnamuutus $ +0.001484825443861103.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00016840944269916-0.73%
30 päeva$ -0.0024994805-11.03%
60 päeva$ -0.0049876385-22.01%
90 päeva$ +0.001484825443861103+7.01%

Mis on Impossible Finance Launchpad (IDIA)

Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible.

Üksuse Impossible Finance Launchpad (IDIA) allikas

Ametlik veebisait

Impossible Finance Launchpad hinna ennustus (USD)

Kui palju on Impossible Finance Launchpad (IDIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Impossible Finance Launchpad (IDIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Impossible Finance Launchpad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Impossible Finance Launchpad hinna ennustust kohe!

IDIA kohalike valuutade suhtes

Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenoomika

Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IDIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Impossible Finance Launchpad (IDIA) kohta

Kui palju on Impossible Finance Launchpad (IDIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas IDIA hind USD on 0.02265855 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IDIA/USD hind?
Praegune hind IDIA/USD on $ 0.02265855. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Impossible Finance Launchpad turukapitalisatsioon?
IDIA turukapitalisatsioon on $ 16.98M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IDIA ringlev varu?
IDIA ringlev varu on 748.39M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IDIA (ATH) hind?
IDIA saavutab ATH hinna summas 3.51 USD.
Mis oli kõigi aegade IDIA madalaim (ATL) hind?
IDIA nägi ATL hinda summas 0.0088129 USD.
Milline on IDIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IDIA kauplemismaht on -- USD.
Kas IDIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
IDIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IDIA hinna ennustust.
Impossible Finance Launchpad (IDIA) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.