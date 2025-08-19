Mis on Imperium Empires (IME)

Imperium Empires is an AAA-quality space metaverse built on Avalanche that has the following unique features, through a range of PvE and PvP gameplay: 1. AAA-quality graphics and gameplay built by an experienced team of game developers, game designers, 2D & 3D artists and blockchain developers; 2. a NFT burn mechanism where NFTs (e.g. spaceships) can be damaged or destroyed during battles in PvP zones that players voluntarily enter; 3. Gamifying DeFi and seamlessly connecting 3 billion gamers worldwide to DeFi through integrating top DeFi protocols on the Avalanche ecosystem into the gameplay of the Imperium metaverse; and 4. Pioneering “Team-to-Earn” where players join and compete in guilds — guilds can also easily find, manage and train their guild members or scholars through Imperium Empires' official guild and scholars management system designed for guilds.

Üksuse Imperium Empires (IME) allikas Ametlik veebisait

Imperium Empires (IME) tokenoomika

Imperium Empires (IME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Imperium Empires (IME) kohta Kui palju on Imperium Empires (IME) tänapäeval väärt? Reaalajas IME hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IME/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IME/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Imperium Empires turukapitalisatsioon? IME turukapitalisatsioon on $ 1.50K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IME ringlev varu? IME ringlev varu on 1.32B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IME (ATH) hind? IME saavutab ATH hinna summas 0.065415 USD . Mis oli kõigi aegade IME madalaim (ATL) hind? IME nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on IME kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IME kauplemismaht on -- USD . Kas IME sel aastal kõrgemale ka suundub? IME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IME hinna ennustust

