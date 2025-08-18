Rohkem infot NATI

IlluminatiCoin logo

IlluminatiCoin hind (NATI)

Loendis mitteolevad

1 NATI/USD reaalajas hind:

--
----
-0.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
IlluminatiCoin (NATI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:26:14 (UTC+8)

IlluminatiCoin (NATI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-0.94%

-1.74%

-1.74%

IlluminatiCoin (NATI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NATI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NATIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NATI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.94% 24 tunni vältel -1.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

IlluminatiCoin (NATI) – turuteave

$ 19.45M
$ 19.45M$ 19.45M

--
----

$ 19.45M
$ 19.45M$ 19.45M

33.00T
33.00T 33.00T

33,000,000,000,000.0
33,000,000,000,000.0 33,000,000,000,000.0

IlluminatiCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 19.45M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NATI ringlev varu on 33.00T, mille koguvaru on 33000000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.45M.

IlluminatiCoin (NATI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse IlluminatiCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse IlluminatiCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse IlluminatiCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse IlluminatiCoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.94%
30 päeva$ 0+18.49%
60 päeva$ 0+14.86%
90 päeva$ 0--

Mis on IlluminatiCoin (NATI)

NATI is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Illuminati conspiracy theory meme.

Üksuse IlluminatiCoin (NATI) allikas

Ametlik veebisait

IlluminatiCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on IlluminatiCoin (NATI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IlluminatiCoin (NATI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IlluminatiCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake IlluminatiCoin hinna ennustust kohe!

NATI kohalike valuutade suhtes

IlluminatiCoin (NATI) tokenoomika

IlluminatiCoin (NATI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NATI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IlluminatiCoin (NATI) kohta

Kui palju on IlluminatiCoin (NATI) tänapäeval väärt?
Reaalajas NATI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NATI/USD hind?
Praegune hind NATI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on IlluminatiCoin turukapitalisatsioon?
NATI turukapitalisatsioon on $ 19.45M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NATI ringlev varu?
NATI ringlev varu on 33.00T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NATI (ATH) hind?
NATI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade NATI madalaim (ATL) hind?
NATI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NATI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NATI kauplemismaht on -- USD.
Kas NATI sel aastal kõrgemale ka suundub?
NATI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NATI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:26:14 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.