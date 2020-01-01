IguVerse IGU (IGU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi IguVerse IGU (IGU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

IguVerse IGU (IGU) teave IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections. Ametlik veebisait: https://iguverse.com Valge raamat: https://whitepaper.iguverse.com Ostke IGU kohe!

IguVerse IGU (IGU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage IguVerse IGU (IGU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 487.21K $ 487.21K $ 487.21K Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: $ 291.52M $ 291.52M $ 291.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 668.51K $ 668.51K $ 668.51K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.287446 $ 0.287446 $ 0.287446 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00167127 $ 0.00167127 $ 0.00167127 Lisateave IguVerse IGU (IGU) hinna kohta

IguVerse IGU (IGU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud IguVerse IGU (IGU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IGU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IGU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IGU tokeni tokenoomikat, avastage IGU tokeni reaalajas hinda!

IGU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IGU võiks suunduda? Meie IGU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IGU tokeni hinna ennustust kohe!

