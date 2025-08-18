Rohkem infot IGU

IguVerse IGU hind (IGU)

1 IGU/USD reaalajas hind:

$0.00163125
$0.00163125
-11.30%1D
IguVerse IGU (IGU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:00:53 (UTC+8)

IguVerse IGU (IGU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00149011
$ 0.00149011
24 h madal
$ 0.00184021
$ 0.00184021
24 h kõrge

$ 0.00149011
$ 0.00149011

$ 0.00184021
$ 0.00184021

$ 0.287446
$ 0.287446

$ 0
$ 0

-0.04%

-11.36%

-28.67%

-28.67%

IguVerse IGU (IGU) reaalajas hind on $0.00163055. Viimase 24 tunni jooksul IGU kaubeldud madalaim $ 0.00149011 ja kõrgeim $ 0.00184021 näitab aktiivset turu volatiivsust. IGUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.287446 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on IGU muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -11.36% 24 tunni vältel -28.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

IguVerse IGU (IGU) – turuteave

$ 475.26K
$ 475.26K

--
--

$ 652.11K
$ 652.11K

291.52M
291.52M

400,000,000.0
400,000,000.0

IguVerse IGU praegune turukapitalisatsioon on $ 475.26K -- 24 tunnise kauplemismahuga. IGU ringlev varu on 291.52M, mille koguvaru on 400000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 652.11K.

IguVerse IGU (IGU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse IguVerse IGU ja USD hinnamuutus $ -0.000209142573141698.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse IguVerse IGU ja USD hinnamuutus $ -0.0006882595.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse IguVerse IGU ja USD hinnamuutus $ +0.0015338466.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse IguVerse IGU ja USD hinnamuutus $ -0.0002562465361450828.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000209142573141698-11.36%
30 päeva$ -0.0006882595-42.21%
60 päeva$ +0.0015338466+94.07%
90 päeva$ -0.0002562465361450828-13.58%

Mis on IguVerse IGU (IGU)

IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse IguVerse IGU (IGU) allikas

Ametlik veebisait

IguVerse IGU hinna ennustus (USD)

Kui palju on IguVerse IGU (IGU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IguVerse IGU (IGU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IguVerse IGU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake IguVerse IGU hinna ennustust kohe!

IGU kohalike valuutade suhtes

IguVerse IGU (IGU) tokenoomika

IguVerse IGU (IGU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IGU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IguVerse IGU (IGU) kohta

Kui palju on IguVerse IGU (IGU) tänapäeval väärt?
Reaalajas IGU hind USD on 0.00163055 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IGU/USD hind?
Praegune hind IGU/USD on $ 0.00163055. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on IguVerse IGU turukapitalisatsioon?
IGU turukapitalisatsioon on $ 475.26K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IGU ringlev varu?
IGU ringlev varu on 291.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IGU (ATH) hind?
IGU saavutab ATH hinna summas 0.287446 USD.
Mis oli kõigi aegade IGU madalaim (ATL) hind?
IGU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on IGU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IGU kauplemismaht on -- USD.
Kas IGU sel aastal kõrgemale ka suundub?
IGU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IGU hinna ennustust.
IguVerse IGU (IGU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

