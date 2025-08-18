IguVerse IGU hind (IGU)
-0.04%
-11.36%
-28.67%
-28.67%
IguVerse IGU (IGU) reaalajas hind on $0.00163055. Viimase 24 tunni jooksul IGU kaubeldud madalaim $ 0.00149011 ja kõrgeim $ 0.00184021 näitab aktiivset turu volatiivsust. IGUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.287446 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on IGU muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -11.36% 24 tunni vältel -28.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
IguVerse IGU praegune turukapitalisatsioon on $ 475.26K -- 24 tunnise kauplemismahuga. IGU ringlev varu on 291.52M, mille koguvaru on 400000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 652.11K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse IguVerse IGU ja USD hinnamuutus $ -0.000209142573141698.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse IguVerse IGU ja USD hinnamuutus $ -0.0006882595.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse IguVerse IGU ja USD hinnamuutus $ +0.0015338466.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse IguVerse IGU ja USD hinnamuutus $ -0.0002562465361450828.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000209142573141698
|-11.36%
|30 päeva
|$ -0.0006882595
|-42.21%
|60 päeva
|$ +0.0015338466
|+94.07%
|90 päeva
|$ -0.0002562465361450828
|-13.58%
IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections.
