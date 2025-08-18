Mis on IguVerse IGU (IGU)

IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections.

Üksuse IguVerse IGU (IGU) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

IguVerse IGU (IGU) tokenoomika

IguVerse IGU (IGU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IGU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IguVerse IGU (IGU) kohta Kui palju on IguVerse IGU (IGU) tänapäeval väärt? Reaalajas IGU hind USD on 0.00163055 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IGU/USD hind? $ 0.00163055 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IGU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on IguVerse IGU turukapitalisatsioon? IGU turukapitalisatsioon on $ 475.26K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IGU ringlev varu? IGU ringlev varu on 291.52M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IGU (ATH) hind? IGU saavutab ATH hinna summas 0.287446 USD . Mis oli kõigi aegade IGU madalaim (ATL) hind? IGU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on IGU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IGU kauplemismaht on -- USD . Kas IGU sel aastal kõrgemale ka suundub? IGU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IGU hinna ennustust

