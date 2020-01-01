Ignore Fud (4TOKEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ignore Fud (4TOKEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ignore Fud (4TOKEN) teave What is the project about? 4TOKEN A new kind of meme token that supports DeFi and Blockchain innovations. What makes your project unique? 4TOKEN is a hold-to-earn token, where we can earn USDT just by holding it. You need to hold at least 400k 4TOKENs to be eligible. The USDT reflections and rewards earned by holders come from the taxes generated from sold 4TOKENs. 2nd, 4TOKEN has an 8% sales tax. This is to encourage the people to hold on to their 4TOKEN with us for long term while we fulfill the use cases that will benefit the whole community Nevertheless, if they decide to sell, it will still help the community through the sell tax and beneficial to the whole ecosystem. You know why? Because of the 8% sell tax, wherein: 3% goes to reflections or rewards for holders. 2% will be added to 4TOKEN/CORE liquidity. This is an auto-LP mechanism to ensure that we have enough liquidity in the long run. 2% will be burned to help reduce the supply of 4TOKEN. Note that this is an auto-burn mechanism. 1% will be converted to CORE for operational expenses and the growth fund to build utilities. History of your project. The Ignore Fud Project was created to help Coredao, Binance, and the cryptocurrency industry as a whole get more people to use and adopt cryptocurrencies. We provide a community-centric meme ecosystem, a unique hold to earn with exposure to a large and strong community of users What’s next for your project? A meme token at first. But in the future, we will create the following use cases to support DeFi and Blockchain innovations We will build or make a Blockchain Validator/Staking Node like CORE Staking Node, ADA Staking Node, BNB Staking Node, Cosmos Staking Node, New Blockchains with Staking Node, and even other potential Tokens that earn staking rewards. What can your token be used for? Hold To Earn Ametlik veebisait: https://4ignorefud.com/ Valge raamat: https://ignore-fud.gitbook.io/ignore-fud/ Ostke 4TOKEN kohe!

Ignore Fud (4TOKEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ignore Fud (4TOKEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.72K $ 13.72K $ 13.72K Koguvaru: $ 40.00B $ 40.00B $ 40.00B Ringlev varu: $ 22.48B $ 22.48B $ 22.48B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24.41K $ 24.41K $ 24.41K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Ignore Fud (4TOKEN) hinna kohta

Ignore Fud (4TOKEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ignore Fud (4TOKEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 4TOKEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 4TOKEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 4TOKEN tokeni tokenoomikat, avastage 4TOKEN tokeni reaalajas hinda!

4TOKEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 4TOKEN võiks suunduda? Meie 4TOKEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake 4TOKEN tokeni hinna ennustust kohe!

