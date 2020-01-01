Ignis (IGNIS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ignis (IGNIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ignis (IGNIS) teave Jelurida is developing its next generation scalable blockchain platform – Ardor. The unique design of this platform allows the simultaneous existence of multiple blockchains, known as child chains, with many features and with their security guaranteed on a global level by the parent Ardor chain. The first child chain of Ardor will be the Ignis child chain which will use IGNIS tokens for its operation. All existing and well tested Nxt blockchain features will be available on the Ignis child chain, with multiple Ardor platform specific enhancements being added. Ametlik veebisait: https://www.jelurida.com/ignis Valge raamat: https://www.jelurida.com/sites/default/files/JeluridaWhitepaper.pdf Ostke IGNIS kohe!

Ignis (IGNIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ignis (IGNIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 936.04K $ 936.04K $ 936.04K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 761.14M $ 761.14M $ 761.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Kõigi aegade kõrgeim: $ 20.25 $ 20.25 $ 20.25 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00122978 $ 0.00122978 $ 0.00122978 Lisateave Ignis (IGNIS) hinna kohta

Ignis (IGNIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ignis (IGNIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IGNIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IGNIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IGNIS tokeni tokenoomikat, avastage IGNIS tokeni reaalajas hinda!

IGNIS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IGNIS võiks suunduda? Meie IGNIS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IGNIS tokeni hinna ennustust kohe!

