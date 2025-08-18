Rohkem infot IGNIS

$0.00129066
0.00%1D
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:49:34 (UTC+8)

Ignis (IGNIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 20.25
$ 0
--

--

+0.06%

+0.06%

Ignis (IGNIS) reaalajas hind on $0.00129066. Viimase 24 tunni jooksul IGNIS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. IGNISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 20.25 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on IGNIS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +0.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ignis (IGNIS) – turuteave

$ 982.38K
--
$ 1.29M
761.14M
1,000,000,000.0
Ignis praegune turukapitalisatsioon on $ 982.38K -- 24 tunnise kauplemismahuga. IGNIS ringlev varu on 761.14M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.29M.

Ignis (IGNIS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ignis ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ignis ja USD hinnamuutus $ +0.0000965982.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ignis ja USD hinnamuutus $ +0.0003584543.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ignis ja USD hinnamuutus $ +0.0000804791213511474.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0000965982+7.48%
60 päeva$ +0.0003584543+27.77%
90 päeva$ +0.0000804791213511474+6.65%

Mis on Ignis (IGNIS)

Jelurida is developing its next generation scalable blockchain platform – Ardor. The unique design of this platform allows the simultaneous existence of multiple blockchains, known as child chains, with many features and with their security guaranteed on a global level by the parent Ardor chain. The first child chain of Ardor will be the Ignis child chain which will use IGNIS tokens for its operation. All existing and well tested Nxt blockchain features will be available on the Ignis child chain, with multiple Ardor platform specific enhancements being added.

Üksuse Ignis (IGNIS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Ignis hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ignis (IGNIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ignis (IGNIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ignis nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ignis hinna ennustust kohe!

IGNIS kohalike valuutade suhtes

Ignis (IGNIS) tokenoomika

Ignis (IGNIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IGNIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ignis (IGNIS) kohta

Kui palju on Ignis (IGNIS) tänapäeval väärt?
Reaalajas IGNIS hind USD on 0.00129066 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IGNIS/USD hind?
Praegune hind IGNIS/USD on $ 0.00129066. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ignis turukapitalisatsioon?
IGNIS turukapitalisatsioon on $ 982.38K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IGNIS ringlev varu?
IGNIS ringlev varu on 761.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IGNIS (ATH) hind?
IGNIS saavutab ATH hinna summas 20.25 USD.
Mis oli kõigi aegade IGNIS madalaim (ATL) hind?
IGNIS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on IGNIS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IGNIS kauplemismaht on -- USD.
Kas IGNIS sel aastal kõrgemale ka suundub?
IGNIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IGNIS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.