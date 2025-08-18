Mis on Ignis (IGNIS)

Jelurida is developing its next generation scalable blockchain platform – Ardor. The unique design of this platform allows the simultaneous existence of multiple blockchains, known as child chains, with many features and with their security guaranteed on a global level by the parent Ardor chain. The first child chain of Ardor will be the Ignis child chain which will use IGNIS tokens for its operation. All existing and well tested Nxt blockchain features will be available on the Ignis child chain, with multiple Ardor platform specific enhancements being added.

Üksuse Ignis (IGNIS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Ignis (IGNIS) tokenoomika

Ignis (IGNIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IGNIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ignis (IGNIS) kohta Kui palju on Ignis (IGNIS) tänapäeval väärt? Reaalajas IGNIS hind USD on 0.00129066 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IGNIS/USD hind? $ 0.00129066 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IGNIS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ignis turukapitalisatsioon? IGNIS turukapitalisatsioon on $ 982.38K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IGNIS ringlev varu? IGNIS ringlev varu on 761.14M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IGNIS (ATH) hind? IGNIS saavutab ATH hinna summas 20.25 USD . Mis oli kõigi aegade IGNIS madalaim (ATL) hind? IGNIS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on IGNIS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IGNIS kauplemismaht on -- USD . Kas IGNIS sel aastal kõrgemale ka suundub? IGNIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IGNIS hinna ennustust

