iETH v1 (IETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi iETH v1 (IETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

iETH v1 (IETH) teave Ametlik veebisait: https://instadapp.io/ Ostke IETH kohe!

iETH v1 (IETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage iETH v1 (IETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 336.29K $ 336.29K $ 336.29K Koguvaru: $ 68.94 $ 68.94 $ 68.94 Ringlev varu: $ 68.94 $ 68.94 $ 68.94 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 336.29K $ 336.29K $ 336.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 5,639.29 $ 5,639.29 $ 5,639.29 Kõigi aegade madalaim: $ 912.97 $ 912.97 $ 912.97 Praegune hind: $ 4,877.94 $ 4,877.94 $ 4,877.94 Lisateave iETH v1 (IETH) hinna kohta

iETH v1 (IETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud iETH v1 (IETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IETH tokeni tokenoomikat, avastage IETH tokeni reaalajas hinda!

IETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IETH võiks suunduda? Meie IETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IETH tokeni hinna ennustust kohe!

