iDypius (IDYP) tokenoomika
iDypius (IDYP) teave
It is a Governance token that will be available on Ethereum, Binance Smart Chain, and Avalanche chains. Later, it will be available on other chains.
iDYP is an excellent investment for DYP holders who wish to get a passive income by using our products. Our new smart contracts will use iDYP as part of novel strategies, adding constant buying pressure on the DYP token and boost the rewards for the farm, buyback, and staking pools."
iDypius (IDYP) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage iDypius (IDYP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
iDypius (IDYP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
iDypius (IDYP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate IDYP tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
IDYP tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate IDYP tokeni tokenoomikat, avastage IDYP tokeni reaalajas hinda!
IDYP – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu IDYP võiks suunduda? Meie IDYP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.