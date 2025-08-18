Rohkem infot IDYP

iDypius logo

iDypius hind (IDYP)

Loendis mitteolevad

1 IDYP/USD reaalajas hind:

$0.00032408
$0.00032408$0.00032408
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
iDypius (IDYP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:44:20 (UTC+8)

iDypius (IDYP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.98075
$ 0.98075

$ 0
$ 0

--

--

-11.27%

-11.27%

iDypius (IDYP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul IDYP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. IDYPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.98075 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on IDYP muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -11.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

iDypius (IDYP) – turuteave

$ 77.71K
$ 77.71K

--
----

$ 97.22K
$ 97.22K

239.79M
239.79M

300,000,000.0
300,000,000.0

iDypius praegune turukapitalisatsioon on $ 77.71K -- 24 tunnise kauplemismahuga. IDYP ringlev varu on 239.79M, mille koguvaru on 300000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 97.22K.

iDypius (IDYP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse iDypius ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse iDypius ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse iDypius ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse iDypius ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+18.60%
60 päeva$ 0+19.30%
90 päeva$ 0--

Mis on iDypius (IDYP)

It is a Governance token that will be available on Ethereum, Binance Smart Chain, and Avalanche chains. Later, it will be available on other chains. iDYP is an excellent investment for DYP holders who wish to get a passive income by using our products. Our new smart contracts will use iDYP as part of novel strategies, adding constant buying pressure on the DYP token and boost the rewards for the farm, buyback, and staking pools."

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse iDypius (IDYP) allikas

Ametlik veebisait

iDypius hinna ennustus (USD)

Kui palju on iDypius (IDYP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie iDypius (IDYP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida iDypius nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake iDypius hinna ennustust kohe!

IDYP kohalike valuutade suhtes

iDypius (IDYP) tokenoomika

iDypius (IDYP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IDYP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse iDypius (IDYP) kohta

Kui palju on iDypius (IDYP) tänapäeval väärt?
Reaalajas IDYP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IDYP/USD hind?
Praegune hind IDYP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on iDypius turukapitalisatsioon?
IDYP turukapitalisatsioon on $ 77.71K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IDYP ringlev varu?
IDYP ringlev varu on 239.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IDYP (ATH) hind?
IDYP saavutab ATH hinna summas 0.98075 USD.
Mis oli kõigi aegade IDYP madalaim (ATL) hind?
IDYP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on IDYP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IDYP kauplemismaht on -- USD.
Kas IDYP sel aastal kõrgemale ka suundub?
IDYP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IDYP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.