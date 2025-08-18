Mis on iDypius (IDYP)

It is a Governance token that will be available on Ethereum, Binance Smart Chain, and Avalanche chains. Later, it will be available on other chains. iDYP is an excellent investment for DYP holders who wish to get a passive income by using our products. Our new smart contracts will use iDYP as part of novel strategies, adding constant buying pressure on the DYP token and boost the rewards for the farm, buyback, and staking pools."

Üksuse iDypius (IDYP) allikas Ametlik veebisait

iDypius hinna ennustus (USD)

Kui palju on iDypius (IDYP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie iDypius (IDYP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida iDypius nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

IDYP kohalike valuutade suhtes

iDypius (IDYP) tokenoomika

iDypius (IDYP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IDYP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse iDypius (IDYP) kohta Kui palju on iDypius (IDYP) tänapäeval väärt? Reaalajas IDYP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IDYP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IDYP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on iDypius turukapitalisatsioon? IDYP turukapitalisatsioon on $ 77.71K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IDYP ringlev varu? IDYP ringlev varu on 239.79M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IDYP (ATH) hind? IDYP saavutab ATH hinna summas 0.98075 USD . Mis oli kõigi aegade IDYP madalaim (ATL) hind? IDYP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on IDYP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IDYP kauplemismaht on -- USD . Kas IDYP sel aastal kõrgemale ka suundub? IDYP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IDYP hinna ennustust

