IDRISS (IDRISS) teave IDRISS builds apps uniquely enabled by crypto and AI. The flagship product helps creators on streaming platforms (Twitch, YouTube, Kick, Facebook) monetize content and grow revenue using novel crypto-native mechanics. The team is also developing decentralized community notes powered by humans and AI agents to verify content authenticity, fight misinformation, and detect generative AI across the internet. Ametlik veebisait: https://idriss.xyz

IDRISS (IDRISS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage IDRISS (IDRISS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 700.73K $ 700.73K $ 700.73K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 123.51M $ 123.51M $ 123.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.67M $ 5.67M $ 5.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05168 $ 0.05168 $ 0.05168 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00249485 $ 0.00249485 $ 0.00249485 Praegune hind: $ 0.00567359 $ 0.00567359 $ 0.00567359 Lisateave IDRISS (IDRISS) hinna kohta

IDRISS (IDRISS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud IDRISS (IDRISS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IDRISS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IDRISS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IDRISS tokeni tokenoomikat, avastage IDRISS tokeni reaalajas hinda!

IDRISS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IDRISS võiks suunduda? Meie IDRISS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

