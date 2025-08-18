Rohkem infot IDRISS

IDRISS Hinnainfo

IDRISS Ametlik veebisait

IDRISS Tokenoomika

IDRISS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

IDRISS logo

IDRISS hind (IDRISS)

Loendis mitteolevad

1 IDRISS/USD reaalajas hind:

$0.00584902
$0.00584902$0.00584902
-4.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
IDRISS (IDRISS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:00:38 (UTC+8)

IDRISS (IDRISS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00582298
$ 0.00582298$ 0.00582298
24 h madal
$ 0.00627626
$ 0.00627626$ 0.00627626
24 h kõrge

$ 0.00582298
$ 0.00582298$ 0.00582298

$ 0.00627626
$ 0.00627626$ 0.00627626

$ 0.05168
$ 0.05168$ 0.05168

$ 0.00249485
$ 0.00249485$ 0.00249485

+0.14%

-4.73%

-1.56%

-1.56%

IDRISS (IDRISS) reaalajas hind on $0.00584902. Viimase 24 tunni jooksul IDRISS kaubeldud madalaim $ 0.00582298 ja kõrgeim $ 0.00627626 näitab aktiivset turu volatiivsust. IDRISSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05168 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00249485.

Lüliajalise tootluse osas on IDRISS muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, -4.73% 24 tunni vältel -1.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

IDRISS (IDRISS) – turuteave

$ 722.58K
$ 722.58K$ 722.58K

--
----

$ 5.85M
$ 5.85M$ 5.85M

123.48M
123.48M 123.48M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

IDRISS praegune turukapitalisatsioon on $ 722.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. IDRISS ringlev varu on 123.48M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.85M.

IDRISS (IDRISS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse IDRISS ja USD hinnamuutus $ -0.000290602192514501.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse IDRISS ja USD hinnamuutus $ +0.0008244807.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse IDRISS ja USD hinnamuutus $ +0.0017961486.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse IDRISS ja USD hinnamuutus $ +0.0013671663629096394.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000290602192514501-4.73%
30 päeva$ +0.0008244807+14.10%
60 päeva$ +0.0017961486+30.71%
90 päeva$ +0.0013671663629096394+30.50%

Mis on IDRISS (IDRISS)

IDRISS builds apps uniquely enabled by crypto and AI. The flagship product helps creators on streaming platforms (Twitch, YouTube, Kick, Facebook) monetize content and grow revenue using novel crypto-native mechanics. The team is also developing decentralized community notes powered by humans and AI agents to verify content authenticity, fight misinformation, and detect generative AI across the internet.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse IDRISS (IDRISS) allikas

Ametlik veebisait

IDRISS hinna ennustus (USD)

Kui palju on IDRISS (IDRISS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IDRISS (IDRISS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IDRISS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake IDRISS hinna ennustust kohe!

IDRISS kohalike valuutade suhtes

IDRISS (IDRISS) tokenoomika

IDRISS (IDRISS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IDRISS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IDRISS (IDRISS) kohta

Kui palju on IDRISS (IDRISS) tänapäeval väärt?
Reaalajas IDRISS hind USD on 0.00584902 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IDRISS/USD hind?
Praegune hind IDRISS/USD on $ 0.00584902. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on IDRISS turukapitalisatsioon?
IDRISS turukapitalisatsioon on $ 722.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IDRISS ringlev varu?
IDRISS ringlev varu on 123.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IDRISS (ATH) hind?
IDRISS saavutab ATH hinna summas 0.05168 USD.
Mis oli kõigi aegade IDRISS madalaim (ATL) hind?
IDRISS nägi ATL hinda summas 0.00249485 USD.
Milline on IDRISS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IDRISS kauplemismaht on -- USD.
Kas IDRISS sel aastal kõrgemale ka suundub?
IDRISS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IDRISS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:00:38 (UTC+8)

IDRISS (IDRISS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.