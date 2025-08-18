Mis on Idle Finance (IDLE)

IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol’s future developments.

Idle Finance (IDLE) tokenoomika

Idle Finance (IDLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IDLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Idle Finance (IDLE) kohta Kui palju on Idle Finance (IDLE) tänapäeval väärt? Reaalajas IDLE hind USD on 0.0080716 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IDLE/USD hind? $ 0.0080716 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IDLE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Idle Finance turukapitalisatsioon? IDLE turukapitalisatsioon on $ 69.50K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IDLE ringlev varu? IDLE ringlev varu on 8.61M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IDLE (ATH) hind? IDLE saavutab ATH hinna summas 30.65 USD . Mis oli kõigi aegade IDLE madalaim (ATL) hind? IDLE nägi ATL hinda summas 0.00258854 USD . Milline on IDLE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IDLE kauplemismaht on -- USD . Kas IDLE sel aastal kõrgemale ka suundub? IDLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IDLE hinna ennustust

