Idle Finance logo

Idle Finance hind (IDLE)

Loendis mitteolevad

1 IDLE/USD reaalajas hind:

$0.0080716
$0.0080716$0.0080716
-3.70%1D
mexc
USD
Idle Finance (IDLE) reaalajas hinnagraafik
Idle Finance (IDLE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00801574
$ 0.00801574$ 0.00801574
24 h madal
$ 0.00842163
$ 0.00842163$ 0.00842163
24 h kõrge

$ 0.00801574
$ 0.00801574$ 0.00801574

$ 0.00842163
$ 0.00842163$ 0.00842163

$ 30.65
$ 30.65$ 30.65

$ 0.00258854
$ 0.00258854$ 0.00258854

-0.28%

-3.78%

-1.52%

-1.52%

Idle Finance (IDLE) reaalajas hind on $0.0080716. Viimase 24 tunni jooksul IDLE kaubeldud madalaim $ 0.00801574 ja kõrgeim $ 0.00842163 näitab aktiivset turu volatiivsust. IDLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 30.65 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00258854.

Lüliajalise tootluse osas on IDLE muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, -3.78% 24 tunni vältel -1.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Idle Finance (IDLE) – turuteave

$ 69.50K
$ 69.50K$ 69.50K

--
----

$ 104.93K
$ 104.93K$ 104.93K

8.61M
8.61M 8.61M

13,000,000.0
13,000,000.0 13,000,000.0

Idle Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 69.50K -- 24 tunnise kauplemismahuga. IDLE ringlev varu on 8.61M, mille koguvaru on 13000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 104.93K.

Idle Finance (IDLE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Idle Finance ja USD hinnamuutus $ -0.000317208209019095.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Idle Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0014340779.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Idle Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0033332447.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Idle Finance ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000317208209019095-3.78%
30 päeva$ +0.0014340779+17.77%
60 päeva$ +0.0033332447+41.30%
90 päeva$ 0--

Mis on Idle Finance (IDLE)

IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol’s future developments.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Idle Finance (IDLE) allikas

Ametlik veebisait

Idle Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Idle Finance (IDLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Idle Finance (IDLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Idle Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Idle Finance hinna ennustust kohe!

IDLE kohalike valuutade suhtes

Idle Finance (IDLE) tokenoomika

Idle Finance (IDLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IDLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Idle Finance (IDLE) kohta

Kui palju on Idle Finance (IDLE) tänapäeval väärt?
Reaalajas IDLE hind USD on 0.0080716 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IDLE/USD hind?
Praegune hind IDLE/USD on $ 0.0080716. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Idle Finance turukapitalisatsioon?
IDLE turukapitalisatsioon on $ 69.50K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IDLE ringlev varu?
IDLE ringlev varu on 8.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IDLE (ATH) hind?
IDLE saavutab ATH hinna summas 30.65 USD.
Mis oli kõigi aegade IDLE madalaim (ATL) hind?
IDLE nägi ATL hinda summas 0.00258854 USD.
Milline on IDLE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IDLE kauplemismaht on -- USD.
Kas IDLE sel aastal kõrgemale ka suundub?
IDLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IDLE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.