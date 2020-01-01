Idena (IDNA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Idena (IDNA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Idena (IDNA) teave Idena is a novel way to formalise people on the blockchain without personally identifiable information. Idena proves the humanness and uniqueness of its participants by running an AI-resistant test at the same time for everyone around the globe. The Idena blockchain is driven by Proof-of-Person (PoP) consensus. Every node is linked to a cryptoidentity — one single person with equal voting power. Ametlik veebisait: https://idena.io/ Ostke IDNA kohe!

Idena (IDNA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Idena (IDNA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 172.41K $ 172.41K $ 172.41K Koguvaru: $ 81.93M $ 81.93M $ 81.93M Ringlev varu: $ 81.92M $ 81.92M $ 81.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 172.43K $ 172.43K $ 172.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.314136 $ 0.314136 $ 0.314136 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00152024 $ 0.00152024 $ 0.00152024 Praegune hind: $ 0.0021047 $ 0.0021047 $ 0.0021047 Lisateave Idena (IDNA) hinna kohta

Idena (IDNA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Idena (IDNA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IDNA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IDNA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IDNA tokeni tokenoomikat, avastage IDNA tokeni reaalajas hinda!

