Idena hind (IDNA)

Loendis mitteolevad

1 IDNA/USD reaalajas hind:

$0.00225875
+0.90%1D
mexc
USD
Idena (IDNA) reaalajas hinnagraafik
Idena (IDNA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00221843
24 h madal
$ 0.00227035
24 h kõrge

$ 0.00221843
$ 0.00227035
$ 0.314136
$ 0.00152024
+0.01%

+0.97%

+0.71%

+0.71%

Idena (IDNA) reaalajas hind on $0.00225872. Viimase 24 tunni jooksul IDNA kaubeldud madalaim $ 0.00221843 ja kõrgeim $ 0.00227035 näitab aktiivset turu volatiivsust. IDNAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.314136 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00152024.

Lüliajalise tootluse osas on IDNA muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.97% 24 tunni vältel +0.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Idena (IDNA) – turuteave

$ 185.14K
--
$ 185.14K
81.90M
81,901,364.50602037
Idena praegune turukapitalisatsioon on $ 185.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. IDNA ringlev varu on 81.90M, mille koguvaru on 81901364.50602037. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 185.14K.

Idena (IDNA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Idena ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Idena ja USD hinnamuutus $ +0.0001660104.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Idena ja USD hinnamuutus $ +0.0001331497.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Idena ja USD hinnamuutus $ +0.000206098829448204.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.97%
30 päeva$ +0.0001660104+7.35%
60 päeva$ +0.0001331497+5.89%
90 päeva$ +0.000206098829448204+10.04%

Mis on Idena (IDNA)

Idena is a novel way to formalise people on the blockchain without personally identifiable information. Idena proves the humanness and uniqueness of its participants by running an AI-resistant test at the same time for everyone around the globe. The Idena blockchain is driven by Proof-of-Person (PoP) consensus. Every node is linked to a cryptoidentity — one single person with equal voting power.

Üksuse Idena (IDNA) allikas

Ametlik veebisait

Idena hinna ennustus (USD)

Kui palju on Idena (IDNA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Idena (IDNA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Idena nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Idena hinna ennustust kohe!

IDNA kohalike valuutade suhtes

Idena (IDNA) tokenoomika

Idena (IDNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IDNA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Idena (IDNA) kohta

Kui palju on Idena (IDNA) tänapäeval väärt?
Reaalajas IDNA hind USD on 0.00225872 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IDNA/USD hind?
Praegune hind IDNA/USD on $ 0.00225872. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Idena turukapitalisatsioon?
IDNA turukapitalisatsioon on $ 185.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IDNA ringlev varu?
IDNA ringlev varu on 81.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IDNA (ATH) hind?
IDNA saavutab ATH hinna summas 0.314136 USD.
Mis oli kõigi aegade IDNA madalaim (ATL) hind?
IDNA nägi ATL hinda summas 0.00152024 USD.
Milline on IDNA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IDNA kauplemismaht on -- USD.
Kas IDNA sel aastal kõrgemale ka suundub?
IDNA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IDNA hinna ennustust.
Idena (IDNA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

