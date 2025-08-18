Mis on Idena (IDNA)

Idena is a novel way to formalise people on the blockchain without personally identifiable information. Idena proves the humanness and uniqueness of its participants by running an AI-resistant test at the same time for everyone around the globe. The Idena blockchain is driven by Proof-of-Person (PoP) consensus. Every node is linked to a cryptoidentity — one single person with equal voting power.

Üksuse Idena (IDNA) allikas Ametlik veebisait

Idena (IDNA) tokenoomika

Idena (IDNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IDNA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Idena (IDNA) kohta Kui palju on Idena (IDNA) tänapäeval väärt? Reaalajas IDNA hind USD on 0.00225872 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IDNA/USD hind? $ 0.00225872 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IDNA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Idena turukapitalisatsioon? IDNA turukapitalisatsioon on $ 185.14K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IDNA ringlev varu? IDNA ringlev varu on 81.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IDNA (ATH) hind? IDNA saavutab ATH hinna summas 0.314136 USD . Mis oli kõigi aegade IDNA madalaim (ATL) hind? IDNA nägi ATL hinda summas 0.00152024 USD . Milline on IDNA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IDNA kauplemismaht on -- USD . Kas IDNA sel aastal kõrgemale ka suundub? IDNA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IDNA hinna ennustust

