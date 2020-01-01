Idavoll DAO (IDV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Idavoll DAO (IDV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Idavoll DAO (IDV) teave Idavoll Network is a decentralized organization platform that provides infrastructure and services to users of the Idavoll Network and Polkadot ParaChains. Each Idavoll Network’s individual organization exists as a set of modules that define the organization’s stakeholders and their associated rights and privileges. Idavoll Network will implement Idavoll Court in the future, developed and maintained by Idavoll Network token holders. The Idavoll Court can be used by organizations to resolve subjective disputes with binary outcomes utilizing Idavoll’s unique on-chain solutions. Ametlik veebisait: https://idavoll.network/ Ostke IDV kohe!

Idavoll DAO (IDV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Idavoll DAO (IDV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 73.41K $ 73.41K $ 73.41K Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 789.04M $ 789.04M $ 789.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 186.07K $ 186.07K $ 186.07K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.382351 $ 0.382351 $ 0.382351 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Idavoll DAO (IDV) hinna kohta

Idavoll DAO (IDV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Idavoll DAO (IDV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IDV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IDV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IDV tokeni tokenoomikat, avastage IDV tokeni reaalajas hinda!

IDV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IDV võiks suunduda? Meie IDV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IDV tokeni hinna ennustust kohe!

