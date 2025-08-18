Rohkem infot IDV

IDV Hinnainfo

IDV Ametlik veebisait

IDV Tokenoomika

IDV Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Idavoll DAO logo

Idavoll DAO hind (IDV)

Loendis mitteolevad

1 IDV/USD reaalajas hind:

--
----
-2.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Idavoll DAO (IDV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:31:25 (UTC+8)

Idavoll DAO (IDV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.382351
$ 0.382351$ 0.382351

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-2.10%

-1.78%

-1.78%

Idavoll DAO (IDV) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul IDV kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. IDVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.382351 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on IDV muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -2.10% 24 tunni vältel -1.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Idavoll DAO (IDV) – turuteave

$ 76.40K
$ 76.40K$ 76.40K

--
----

$ 193.66K
$ 193.66K$ 193.66K

789.04M
789.04M 789.04M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Idavoll DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 76.40K -- 24 tunnise kauplemismahuga. IDV ringlev varu on 789.04M, mille koguvaru on 2000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 193.66K.

Idavoll DAO (IDV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Idavoll DAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Idavoll DAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Idavoll DAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Idavoll DAO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.10%
30 päeva$ 0-7.19%
60 päeva$ 0-20.50%
90 päeva$ 0--

Mis on Idavoll DAO (IDV)

Idavoll Network is a decentralized organization platform that provides infrastructure and services to users of the Idavoll Network and Polkadot ParaChains. Each Idavoll Network’s individual organization exists as a set of modules that define the organization’s stakeholders and their associated rights and privileges. Idavoll Network will implement Idavoll Court in the future, developed and maintained by Idavoll Network token holders. The Idavoll Court can be used by organizations to resolve subjective disputes with binary outcomes utilizing Idavoll’s unique on-chain solutions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Idavoll DAO (IDV) allikas

Ametlik veebisait

Idavoll DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Idavoll DAO (IDV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Idavoll DAO (IDV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Idavoll DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Idavoll DAO hinna ennustust kohe!

IDV kohalike valuutade suhtes

Idavoll DAO (IDV) tokenoomika

Idavoll DAO (IDV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IDV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Idavoll DAO (IDV) kohta

Kui palju on Idavoll DAO (IDV) tänapäeval väärt?
Reaalajas IDV hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IDV/USD hind?
Praegune hind IDV/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Idavoll DAO turukapitalisatsioon?
IDV turukapitalisatsioon on $ 76.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IDV ringlev varu?
IDV ringlev varu on 789.04M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IDV (ATH) hind?
IDV saavutab ATH hinna summas 0.382351 USD.
Mis oli kõigi aegade IDV madalaim (ATL) hind?
IDV nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on IDV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IDV kauplemismaht on -- USD.
Kas IDV sel aastal kõrgemale ka suundub?
IDV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IDV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:31:25 (UTC+8)

Idavoll DAO (IDV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.