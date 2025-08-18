Mis on Idavoll DAO (IDV)

Idavoll Network is a decentralized organization platform that provides infrastructure and services to users of the Idavoll Network and Polkadot ParaChains. Each Idavoll Network’s individual organization exists as a set of modules that define the organization’s stakeholders and their associated rights and privileges. Idavoll Network will implement Idavoll Court in the future, developed and maintained by Idavoll Network token holders. The Idavoll Court can be used by organizations to resolve subjective disputes with binary outcomes utilizing Idavoll’s unique on-chain solutions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Idavoll DAO (IDV) allikas Ametlik veebisait

Idavoll DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Idavoll DAO (IDV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Idavoll DAO (IDV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Idavoll DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Idavoll DAO hinna ennustust kohe!

IDV kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Idavoll DAO (IDV) tokenoomika

Idavoll DAO (IDV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IDV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Idavoll DAO (IDV) kohta Kui palju on Idavoll DAO (IDV) tänapäeval väärt? Reaalajas IDV hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IDV/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IDV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Idavoll DAO turukapitalisatsioon? IDV turukapitalisatsioon on $ 76.40K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IDV ringlev varu? IDV ringlev varu on 789.04M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IDV (ATH) hind? IDV saavutab ATH hinna summas 0.382351 USD . Mis oli kõigi aegade IDV madalaim (ATL) hind? IDV nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on IDV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IDV kauplemismaht on -- USD . Kas IDV sel aastal kõrgemale ka suundub? IDV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IDV hinna ennustust

Idavoll DAO (IDV) Olulised valdkonna uudised