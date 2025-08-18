Mis on iCommunity (ICOM)

iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts. ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse iCommunity (ICOM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

iCommunity hinna ennustus (USD)

Kui palju on iCommunity (ICOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie iCommunity (ICOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida iCommunity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake iCommunity hinna ennustust kohe!

ICOM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

iCommunity (ICOM) tokenoomika

iCommunity (ICOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse iCommunity (ICOM) kohta Kui palju on iCommunity (ICOM) tänapäeval väärt? Reaalajas ICOM hind USD on 0.00772425 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ICOM/USD hind? $ 0.00772425 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ICOM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on iCommunity turukapitalisatsioon? ICOM turukapitalisatsioon on $ 465.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ICOM ringlev varu? ICOM ringlev varu on 60.30M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ICOM (ATH) hind? ICOM saavutab ATH hinna summas 14.34 USD . Mis oli kõigi aegade ICOM madalaim (ATL) hind? ICOM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ICOM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ICOM kauplemismaht on -- USD . Kas ICOM sel aastal kõrgemale ka suundub? ICOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ICOM hinna ennustust

iCommunity (ICOM) Olulised valdkonna uudised