Stay cool and dominate with $ICE, play the game and earn 💎 in our tg bot! $ice is part of ElementalBlast and has a roadmap of 7 Elements with each their own native telegram P2E game. $ice being the first out of 7. We intend to reward users for playing the games, performing tasks, engaging in the community and being part of the movement. We want to create a name and safe space in the crypto solana memecoin trenches to bring back the good vibes. Team is doxxed too which is not often the case: https://t.me/ElementalBlastNews/96

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Iceleia (ICE) kohta Kui palju on Iceleia (ICE) tänapäeval väärt? Reaalajas ICE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ICE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ICE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Iceleia turukapitalisatsioon? ICE turukapitalisatsioon on $ 6.15K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ICE ringlev varu? ICE ringlev varu on 970.33M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ICE (ATH) hind? ICE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade ICE madalaim (ATL) hind? ICE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ICE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ICE kauplemismaht on -- USD . Kas ICE sel aastal kõrgemale ka suundub? ICE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ICE hinna ennustust

