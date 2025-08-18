Rohkem infot ICE

Iceleia hind (ICE)

Loendis mitteolevad

1 ICE/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
Iceleia (ICE) reaalajas hinnagraafik
Iceleia (ICE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.72%

+2.72%

Iceleia (ICE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ICE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ICEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ICE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +2.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Iceleia (ICE) – turuteave

$ 6.15K
$ 6.15K$ 6.15K

--
----

$ 6.15K
$ 6.15K$ 6.15K

970.33M
970.33M 970.33M

970,332,010.049588
970,332,010.049588 970,332,010.049588

Iceleia praegune turukapitalisatsioon on $ 6.15K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ICE ringlev varu on 970.33M, mille koguvaru on 970332010.049588. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.15K.

Iceleia (ICE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Iceleia ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Iceleia ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Iceleia ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Iceleia ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-7.60%
60 päeva$ 0+18.56%
90 päeva$ 0--

Mis on Iceleia (ICE)

Stay cool and dominate with $ICE, play the game and earn 💎 in our tg bot! $ice is part of ElementalBlast and has a roadmap of 7 Elements with each their own native telegram P2E game. $ice being the first out of 7. We intend to reward users for playing the games, performing tasks, engaging in the community and being part of the movement. We want to create a name and safe space in the crypto solana memecoin trenches to bring back the good vibes. Team is doxxed too which is not often the case: https://t.me/ElementalBlastNews/96

Üksuse Iceleia (ICE) allikas

Ametlik veebisait

Iceleia hinna ennustus (USD)

Kui palju on Iceleia (ICE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Iceleia (ICE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Iceleia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Iceleia hinna ennustust kohe!

ICE kohalike valuutade suhtes

Iceleia (ICE) tokenoomika

Iceleia (ICE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Iceleia (ICE) kohta

Kui palju on Iceleia (ICE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ICE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ICE/USD hind?
Praegune hind ICE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Iceleia turukapitalisatsioon?
ICE turukapitalisatsioon on $ 6.15K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ICE ringlev varu?
ICE ringlev varu on 970.33M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ICE (ATH) hind?
ICE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ICE madalaim (ATL) hind?
ICE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ICE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ICE kauplemismaht on -- USD.
Kas ICE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ICE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ICE hinna ennustust.
