ice bucket challenge (ICE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ice bucket challenge (ICE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

ice bucket challenge (ICE) teave Ametlik veebisait: https://x.com/i/communities/1912801463803269177

ice bucket challenge (ICE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ice bucket challenge (ICE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.92K $ 12.92K $ 12.92K Koguvaru: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Ringlev varu: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.92K $ 12.92K $ 12.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00299862 $ 0.00299862 $ 0.00299862 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ice bucket challenge (ICE) hinna kohta

ice bucket challenge (ICE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ice bucket challenge (ICE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ICE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ICE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ICE tokeni tokenoomikat, avastage ICE tokeni reaalajas hinda!

ICE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ICE võiks suunduda? Meie ICE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

