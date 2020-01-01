iBTC Network (IBTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi iBTC Network (IBTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

iBTC Network (IBTC) teave iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized. Ametlik veebisait: https://www.ibtc.network/ Ostke IBTC kohe!

iBTC Network (IBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage iBTC Network (IBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.03M Koguvaru: $ 35.58 Ringlev varu: $ 35.51 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 656,686 Kõigi aegade madalaim: $ 49,611 Praegune hind: $ 113,352

iBTC Network (IBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud iBTC Network (IBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IBTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IBTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IBTC tokeni tokenoomikat, avastage IBTC tokeni reaalajas hinda!

IBTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IBTC võiks suunduda? Meie IBTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IBTC tokeni hinna ennustust kohe!

