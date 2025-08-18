Mis on IAMAI (IAMAI)

The IAMAI Protocol is a decentralized framework that transforms NFTs into autonomous AI agents with self-sustaining token economies, on-chain governance, and the ability to evolve through real-world interactions. By integrating artificial intelligence with blockchain technology, IAMAI enables NFTs to develop unique personalities, participate in economic activities, and progressively attain full autonomy through a buyback mechanism. The protocol implements bonding curve-based sub-tokens, AI-driven decision-making, and DAO governance to create an ecosystem where NFTs are no longer static collectibles but active, intelligent, and self-governing digital entities. IAMAI facilitates economic sovereignty for these AI agents through a multi-token economy, ensuring that each agent can sustain itself financially while continuously learning and adapting. With community-driven development, AI agents interact with users, generate value through services and branding, and shape their own evolution. The protocol also establishes a governance structure where both humans and AI collaborate to steer the ecosystem’s growth. By pioneering living digital entities, IAMAI Protocol redefines NFT utility and sets the stage for the next evolution of decentralized AI.

Üksuse IAMAI (IAMAI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IAMAI (IAMAI) kohta Kui palju on IAMAI (IAMAI) tänapäeval väärt? Reaalajas IAMAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IAMAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IAMAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on IAMAI turukapitalisatsioon? IAMAI turukapitalisatsioon on $ 28,65K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IAMAI ringlev varu? IAMAI ringlev varu on 1,00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IAMAI (ATH) hind? IAMAI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade IAMAI madalaim (ATL) hind? IAMAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on IAMAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IAMAI kauplemismaht on -- USD . Kas IAMAI sel aastal kõrgemale ka suundub? IAMAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IAMAI hinna ennustust

