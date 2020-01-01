Iagon (IAG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Iagon (IAG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Iagon (IAG) teave IAGON enables users and enterprises to store big data files and repositories, as well as smaller scales files, to carry out complex computational processes, such as those needed for artificial intelligence and machine learning operations, within a fully secure and encrypted platform that integrates blockchain, cryptographic and AI technologies in a user- friendly way. Ametlik veebisait: https://www.iagon.com/ Valge raamat: https://docs.iagon.com/docs/whitepaper/introduction Ostke IAG kohe!

Iagon (IAG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Iagon (IAG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.55M $ 56.55M $ 56.55M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 376.02M $ 376.02M $ 376.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 150.39M $ 150.39M $ 150.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.389333 $ 0.389333 $ 0.389333 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.150445 $ 0.150445 $ 0.150445 Lisateave Iagon (IAG) hinna kohta

Iagon (IAG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Iagon (IAG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IAG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IAG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IAG tokeni tokenoomikat, avastage IAG tokeni reaalajas hinda!

IAG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IAG võiks suunduda? Meie IAG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IAG tokeni hinna ennustust kohe!

