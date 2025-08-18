I wish I held hind (REGRET)
--
--
+1.34%
+1.34%
I wish I held (REGRET) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul REGRET kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. REGRETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on REGRET muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +1.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
I wish I held praegune turukapitalisatsioon on $ 5.87K -- 24 tunnise kauplemismahuga. REGRET ringlev varu on 998.46M, mille koguvaru on 998461333.238759. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.87K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse I wish I held ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse I wish I held ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse I wish I held ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse I wish I held ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+14.38%
|60 päeva
|$ 0
|+16.85%
|90 päeva
|$ 0
|--
I Wish I Held ($REGRET) $REGRET is the ultimate token of reflection and resilience, born from the lessons of missed opportunities and fleeting moments in crypto. It serves as a reminder that persistence, patience, and belief in the journey are the keys to avoiding the pangs of regret. The Vision $REGRET isn’t just a token; it’s a movement. It embodies the powerful realization that true success comes not from chasing every trend but from committing to a strategy and holding firm when doubt clouds judgment. It speaks to every trader, investor, and dreamer who has ever whispered, "I wish I held." The Mission The $REGRET token aims to inspire the crypto community to embrace discipline, endure market turbulence, and trust in the long-term potential of their investments. By holding $REGRET, you're holding more than a token; you're holding a commitment to growth, learning, and seizing future opportunities. Key Principles: Persistence Pays: Highlighting the importance of consistency and a long-term mindset. No More "What Ifs": Empowering the community to act with conviction and avoid the pain of looking back with regret. Learning Through Reflection: Turning past mistakes into fuel for a more confident and determined future. The $REGRET Narrative Crypto is full of "what ifs." $REGRET flips the script, offering a token that isn’t about missed chances but about owning your choices and making them count. Whether you’re here to HODL, learn, or inspire, $REGRET reminds us that the biggest regret isn’t what you did—it’s what you didn’t do. Join the $REGRET movement and ensure your future self thanks you for the choices you make today. Persistence is key. Don’t just wish you held. Hold.
I wish I held (REGRET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REGRET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.