Rohkem infot REGRET

REGRET Hinnainfo

REGRET Ametlik veebisait

REGRET Tokenoomika

REGRET Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

I wish I held logo

I wish I held hind (REGRET)

Loendis mitteolevad

1 REGRET/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
I wish I held (REGRET) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:45:22 (UTC+8)

I wish I held (REGRET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.34%

+1.34%

I wish I held (REGRET) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul REGRET kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. REGRETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on REGRET muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +1.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

I wish I held (REGRET) – turuteave

$ 5.87K
$ 5.87K$ 5.87K

--
----

$ 5.87K
$ 5.87K$ 5.87K

998.46M
998.46M 998.46M

998,461,333.238759
998,461,333.238759 998,461,333.238759

I wish I held praegune turukapitalisatsioon on $ 5.87K -- 24 tunnise kauplemismahuga. REGRET ringlev varu on 998.46M, mille koguvaru on 998461333.238759. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.87K.

I wish I held (REGRET) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse I wish I held ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse I wish I held ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse I wish I held ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse I wish I held ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+14.38%
60 päeva$ 0+16.85%
90 päeva$ 0--

Mis on I wish I held (REGRET)

I Wish I Held ($REGRET) $REGRET is the ultimate token of reflection and resilience, born from the lessons of missed opportunities and fleeting moments in crypto. It serves as a reminder that persistence, patience, and belief in the journey are the keys to avoiding the pangs of regret. The Vision $REGRET isn’t just a token; it’s a movement. It embodies the powerful realization that true success comes not from chasing every trend but from committing to a strategy and holding firm when doubt clouds judgment. It speaks to every trader, investor, and dreamer who has ever whispered, "I wish I held." The Mission The $REGRET token aims to inspire the crypto community to embrace discipline, endure market turbulence, and trust in the long-term potential of their investments. By holding $REGRET, you're holding more than a token; you're holding a commitment to growth, learning, and seizing future opportunities. Key Principles: Persistence Pays: Highlighting the importance of consistency and a long-term mindset. No More "What Ifs": Empowering the community to act with conviction and avoid the pain of looking back with regret. Learning Through Reflection: Turning past mistakes into fuel for a more confident and determined future. The $REGRET Narrative Crypto is full of "what ifs." $REGRET flips the script, offering a token that isn’t about missed chances but about owning your choices and making them count. Whether you’re here to HODL, learn, or inspire, $REGRET reminds us that the biggest regret isn’t what you did—it’s what you didn’t do. Join the $REGRET movement and ensure your future self thanks you for the choices you make today. Persistence is key. Don’t just wish you held. Hold.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse I wish I held (REGRET) allikas

Ametlik veebisait

I wish I held hinna ennustus (USD)

Kui palju on I wish I held (REGRET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie I wish I held (REGRET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida I wish I held nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake I wish I held hinna ennustust kohe!

REGRET kohalike valuutade suhtes

I wish I held (REGRET) tokenoomika

I wish I held (REGRET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REGRET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse I wish I held (REGRET) kohta

Kui palju on I wish I held (REGRET) tänapäeval väärt?
Reaalajas REGRET hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REGRET/USD hind?
Praegune hind REGRET/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on I wish I held turukapitalisatsioon?
REGRET turukapitalisatsioon on $ 5.87K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REGRET ringlev varu?
REGRET ringlev varu on 998.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REGRET (ATH) hind?
REGRET saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade REGRET madalaim (ATL) hind?
REGRET nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on REGRET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REGRET kauplemismaht on -- USD.
Kas REGRET sel aastal kõrgemale ka suundub?
REGRET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REGRET hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:45:22 (UTC+8)

I wish I held (REGRET) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.