I Wish I Held ($REGRET) $REGRET is the ultimate token of reflection and resilience, born from the lessons of missed opportunities and fleeting moments in crypto. It serves as a reminder that persistence, patience, and belief in the journey are the keys to avoiding the pangs of regret. The Vision $REGRET isn’t just a token; it’s a movement. It embodies the powerful realization that true success comes not from chasing every trend but from committing to a strategy and holding firm when doubt clouds judgment. It speaks to every trader, investor, and dreamer who has ever whispered, "I wish I held." The Mission The $REGRET token aims to inspire the crypto community to embrace discipline, endure market turbulence, and trust in the long-term potential of their investments. By holding $REGRET, you're holding more than a token; you're holding a commitment to growth, learning, and seizing future opportunities. Key Principles: Persistence Pays: Highlighting the importance of consistency and a long-term mindset. No More "What Ifs": Empowering the community to act with conviction and avoid the pain of looking back with regret. Learning Through Reflection: Turning past mistakes into fuel for a more confident and determined future. The $REGRET Narrative Crypto is full of "what ifs." $REGRET flips the script, offering a token that isn’t about missed chances but about owning your choices and making them count. Whether you’re here to HODL, learn, or inspire, $REGRET reminds us that the biggest regret isn’t what you did—it’s what you didn’t do. Join the $REGRET movement and ensure your future self thanks you for the choices you make today. Persistence is key. Don’t just wish you held. Hold.

Kui palju on I wish I held (REGRET) tänapäeval väärt? Reaalajas REGRET hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on REGRET turukapitalisatsioon? REGRET turukapitalisatsioon on $ 5.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on REGRET ringlev varu? REGRET ringlev varu on 998.46M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim REGRET (ATH) hind? REGRET saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade REGRET madalaim (ATL) hind? REGRET nägi ATL hinda summas 0 USD .

