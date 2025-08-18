Rohkem infot PUPPIES

I love puppies logo

I love puppies hind (PUPPIES)

Loendis mitteolevad

1 PUPPIES/USD reaalajas hind:

--
----
-2.30%1D
mexc
USD
I love puppies (PUPPIES) reaalajas hinnagraafik
I love puppies (PUPPIES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+3.41%

-2.84%

+31.55%

+31.55%

I love puppies (PUPPIES) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PUPPIES kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUPPIESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PUPPIES muutunud +3.41% viimase tunni jooksul, -2.84% 24 tunni vältel +31.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

I love puppies (PUPPIES) – turuteave

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

--
----

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

42.07T
42.07T 42.07T

42,069,000,000,000.0
42,069,000,000,000.0 42,069,000,000,000.0

I love puppies praegune turukapitalisatsioon on $ 1.80M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PUPPIES ringlev varu on 42.07T, mille koguvaru on 42069000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.80M.

I love puppies (PUPPIES) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse I love puppies ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse I love puppies ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse I love puppies ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse I love puppies ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.84%
30 päeva$ 0+31.50%
60 päeva$ 0+44.00%
90 päeva$ 0--

Mis on I love puppies (PUPPIES)

In a world where dogs once ruled,a new era dawns- the Age of PUPPIES.Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $PUPPIES are taking over.

Üksuse I love puppies (PUPPIES) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

I love puppies hinna ennustus (USD)

Kui palju on I love puppies (PUPPIES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie I love puppies (PUPPIES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida I love puppies nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake I love puppies hinna ennustust kohe!

I love puppies (PUPPIES) tokenoomika

I love puppies (PUPPIES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUPPIES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse I love puppies (PUPPIES) kohta

Kui palju on I love puppies (PUPPIES) tänapäeval väärt?
Reaalajas PUPPIES hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PUPPIES/USD hind?
Praegune hind PUPPIES/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on I love puppies turukapitalisatsioon?
PUPPIES turukapitalisatsioon on $ 1.80M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PUPPIES ringlev varu?
PUPPIES ringlev varu on 42.07T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUPPIES (ATH) hind?
PUPPIES saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PUPPIES madalaim (ATL) hind?
PUPPIES nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PUPPIES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PUPPIES kauplemismaht on -- USD.
Kas PUPPIES sel aastal kõrgemale ka suundub?
PUPPIES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUPPIES hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.