I Like It Stable DAO (ILIS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi I Like It Stable DAO (ILIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

I Like It Stable DAO (ILIS) teave The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol) Ametlik veebisait: https://ilikeitstable.com Ostke ILIS kohe!

I Like It Stable DAO (ILIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage I Like It Stable DAO (ILIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 83.62K $ 83.62K $ 83.62K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 18.95M $ 18.95M $ 18.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 441.25K $ 441.25K $ 441.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02272961 $ 0.02272961 $ 0.02272961 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00218334 $ 0.00218334 $ 0.00218334 Praegune hind: $ 0.00441247 $ 0.00441247 $ 0.00441247 Lisateave I Like It Stable DAO (ILIS) hinna kohta

I Like It Stable DAO (ILIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud I Like It Stable DAO (ILIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ILIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ILIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ILIS tokeni tokenoomikat, avastage ILIS tokeni reaalajas hinda!

ILIS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ILIS võiks suunduda? Meie ILIS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ILIS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!