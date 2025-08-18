Rohkem infot ILIS

I Like It Stable DAO hind (ILIS)

1 ILIS/USD reaalajas hind:

$0.00475965
$0.00475965$0.00475965
-1.10%1D
I Like It Stable DAO (ILIS) reaalajas hinnagraafik
I Like It Stable DAO (ILIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00467929
$ 0.00467929$ 0.00467929
24 h madal
$ 0.00504213
$ 0.00504213$ 0.00504213
24 h kõrge

$ 0.00467929
$ 0.00467929$ 0.00467929

$ 0.00504213
$ 0.00504213$ 0.00504213

$ 0.02272961
$ 0.02272961$ 0.02272961

$ 0.00218334
$ 0.00218334$ 0.00218334

+0.90%

-1.18%

-1.63%

-1.63%

I Like It Stable DAO (ILIS) reaalajas hind on $0.00475965. Viimase 24 tunni jooksul ILIS kaubeldud madalaim $ 0.00467929 ja kõrgeim $ 0.00504213 näitab aktiivset turu volatiivsust. ILISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02272961 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00218334.

Lüliajalise tootluse osas on ILIS muutunud +0.90% viimase tunni jooksul, -1.18% 24 tunni vältel -1.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

I Like It Stable DAO (ILIS) – turuteave

$ 90.20K
$ 90.20K$ 90.20K

--
----

$ 475.97K
$ 475.97K$ 475.97K

18.95M
18.95M 18.95M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

I Like It Stable DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 90.20K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ILIS ringlev varu on 18.95M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 475.97K.

I Like It Stable DAO (ILIS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse I Like It Stable DAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse I Like It Stable DAO ja USD hinnamuutus $ -0.0015324683.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse I Like It Stable DAO ja USD hinnamuutus $ +0.0002568844.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse I Like It Stable DAO ja USD hinnamuutus $ +0.000469556269937526.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.18%
30 päeva$ -0.0015324683-32.19%
60 päeva$ +0.0002568844+5.40%
90 päeva$ +0.000469556269937526+10.95%

Mis on I Like It Stable DAO (ILIS)

The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol)

Ametlik veebisait

I Like It Stable DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on I Like It Stable DAO (ILIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie I Like It Stable DAO (ILIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida I Like It Stable DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake I Like It Stable DAO hinna ennustust kohe!

ILIS kohalike valuutade suhtes

I Like It Stable DAO (ILIS) tokenoomika

I Like It Stable DAO (ILIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ILIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse I Like It Stable DAO (ILIS) kohta

Kui palju on I Like It Stable DAO (ILIS) tänapäeval väärt?
Reaalajas ILIS hind USD on 0.00475965 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ILIS/USD hind?
Praegune hind ILIS/USD on $ 0.00475965. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on I Like It Stable DAO turukapitalisatsioon?
ILIS turukapitalisatsioon on $ 90.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ILIS ringlev varu?
ILIS ringlev varu on 18.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ILIS (ATH) hind?
ILIS saavutab ATH hinna summas 0.02272961 USD.
Mis oli kõigi aegade ILIS madalaim (ATL) hind?
ILIS nägi ATL hinda summas 0.00218334 USD.
Milline on ILIS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ILIS kauplemismaht on -- USD.
Kas ILIS sel aastal kõrgemale ka suundub?
ILIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ILIS hinna ennustust.
I Like It Stable DAO (ILIS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

