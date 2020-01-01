Hypurr Fun (HFUN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hypurr Fun (HFUN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hypurr Fun (HFUN) teave There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity. Ametlik veebisait: https://hypurr.fun Ostke HFUN kohe!

Hypurr Fun (HFUN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hypurr Fun (HFUN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.06M $ 17.06M $ 17.06M Koguvaru: $ 996.32K $ 996.32K $ 996.32K Ringlev varu: $ 996.32K $ 996.32K $ 996.32K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.06M $ 17.06M $ 17.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 300.19 $ 300.19 $ 300.19 Kõigi aegade madalaim: $ 6.52 $ 6.52 $ 6.52 Praegune hind: $ 17.14 $ 17.14 $ 17.14 Lisateave Hypurr Fun (HFUN) hinna kohta

Hypurr Fun (HFUN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hypurr Fun (HFUN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HFUN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HFUN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HFUN tokeni tokenoomikat, avastage HFUN tokeni reaalajas hinda!

HFUN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HFUN võiks suunduda? Meie HFUN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HFUN tokeni hinna ennustust kohe!

