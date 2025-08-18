Mis on Hypurr Fun (HFUN)

There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity.

Hypurr Fun (HFUN) tokenoomika

Hypurr Fun (HFUN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HFUN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hypurr Fun (HFUN) kohta Kui palju on Hypurr Fun (HFUN) tänapäeval väärt? Reaalajas HFUN hind USD on 17.57 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HFUN/USD hind? $ 17.57 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HFUN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hypurr Fun turukapitalisatsioon? HFUN turukapitalisatsioon on $ 17.51M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HFUN ringlev varu? HFUN ringlev varu on 996.32K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HFUN (ATH) hind? HFUN saavutab ATH hinna summas 300.19 USD . Mis oli kõigi aegade HFUN madalaim (ATL) hind? HFUN nägi ATL hinda summas 6.52 USD . Milline on HFUN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HFUN kauplemismaht on -- USD . Kas HFUN sel aastal kõrgemale ka suundub? HFUN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HFUN hinna ennustust

