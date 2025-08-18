Rohkem infot HFUN

Hypurr Fun hind (HFUN)

Loendis mitteolevad

1 HFUN/USD reaalajas hind:

$17.6
$17.6$17.6
-1.70%1D
Hypurr Fun (HFUN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:25:40 (UTC+8)

Hypurr Fun (HFUN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 17.62
$ 17.62$ 17.62
24 h madal
$ 18.13
$ 18.13$ 18.13
24 h kõrge

$ 17.62
$ 17.62$ 17.62

$ 18.13
$ 18.13$ 18.13

$ 300.19
$ 300.19$ 300.19

$ 6.52
$ 6.52$ 6.52

-0.64%

-1.96%

-6.69%

-6.69%

Hypurr Fun (HFUN) reaalajas hind on $17.57. Viimase 24 tunni jooksul HFUN kaubeldud madalaim $ 17.62 ja kõrgeim $ 18.13 näitab aktiivset turu volatiivsust. HFUNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 300.19 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 6.52.

Lüliajalise tootluse osas on HFUN muutunud -0.64% viimase tunni jooksul, -1.96% 24 tunni vältel -6.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hypurr Fun (HFUN) – turuteave

$ 17.51M
$ 17.51M$ 17.51M

--
----

$ 17.51M
$ 17.51M$ 17.51M

996.32K
996.32K 996.32K

996,323.28690458
996,323.28690458 996,323.28690458

Hypurr Fun praegune turukapitalisatsioon on $ 17.51M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HFUN ringlev varu on 996.32K, mille koguvaru on 996323.28690458. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.51M.

Hypurr Fun (HFUN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hypurr Fun ja USD hinnamuutus $ -0.35289446607222.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hypurr Fun ja USD hinnamuutus $ -2.0221523840.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hypurr Fun ja USD hinnamuutus $ -8.4629401430.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hypurr Fun ja USD hinnamuutus $ -31.92785486986891.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.35289446607222-1.96%
30 päeva$ -2.0221523840-11.50%
60 päeva$ -8.4629401430-48.16%
90 päeva$ -31.92785486986891-64.50%

Mis on Hypurr Fun (HFUN)

There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hypurr Fun (HFUN) allikas

Ametlik veebisait

Hypurr Fun hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hypurr Fun (HFUN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hypurr Fun (HFUN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hypurr Fun nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hypurr Fun hinna ennustust kohe!

HFUN kohalike valuutade suhtes

Hypurr Fun (HFUN) tokenoomika

Hypurr Fun (HFUN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HFUN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hypurr Fun (HFUN) kohta

Kui palju on Hypurr Fun (HFUN) tänapäeval väärt?
Reaalajas HFUN hind USD on 17.57 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HFUN/USD hind?
Praegune hind HFUN/USD on $ 17.57. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hypurr Fun turukapitalisatsioon?
HFUN turukapitalisatsioon on $ 17.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HFUN ringlev varu?
HFUN ringlev varu on 996.32K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HFUN (ATH) hind?
HFUN saavutab ATH hinna summas 300.19 USD.
Mis oli kõigi aegade HFUN madalaim (ATL) hind?
HFUN nägi ATL hinda summas 6.52 USD.
Milline on HFUN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HFUN kauplemismaht on -- USD.
Kas HFUN sel aastal kõrgemale ka suundub?
HFUN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HFUN hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:25:40 (UTC+8)

