Mis on HYPRA (HYP)

Hypra is a new blockchain project that aims to revive the original vision of Ethereum as a global, decentralized platform for money and new kinds of applications. Hypra is based on a modified version of the Ethereum Go client, which is a fork of the official 1.11.6 release. This was the final release to support Proof-of-Work. Hypra is not just another Ethereum clone. It has several unique features that make it stand out from the crowd. Here are some of them: ETHashB3: Hypra uses a new Proof-of-Work consensus algorithm that replaces the hash functions with BLAKE3 This allowed for a natural progression of the chain from CPU mining to GPU mining, as well as improved security and performance. HYP: Hypra has its own native currency, HYP, which is used to pay for transactions and smart contracts on the network. HYP has a fixed supply schedule that starts with 4 HYP per block and gradually decreases to 1 HYP per block after 9 years. The total supply up to 9 years will be 124,438,360 HYP, plus block fees and uncle rewards. Compatibility: Hypra is fully compatible with the Ethereum protocol, which means that it can run any Ethereum smart contract or decentralized application (dapp) without any modification. Hypra also supports the BNB Smart Chain (BEP20) token standard, which allows for interoperability with other blockchain platforms. Innovation: Hypra is not afraid to experiment with new ideas and features that can improve the user experience and functionality of the network. For example, Hypra has plans to move the reward model to a 2.1% inflation target in the future, which could provide more stability and sustainability for the network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HYPRA (HYP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

HYPRA hinna ennustus (USD)

Kui palju on HYPRA (HYP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HYPRA (HYP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HYPRA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HYPRA hinna ennustust kohe!

HYP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

HYPRA (HYP) tokenoomika

HYPRA (HYP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HYP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HYPRA (HYP) kohta Kui palju on HYPRA (HYP) tänapäeval väärt? Reaalajas HYP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HYP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HYP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HYPRA turukapitalisatsioon? HYP turukapitalisatsioon on $ 1.41K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HYP ringlev varu? HYP ringlev varu on 14.09M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HYP (ATH) hind? HYP saavutab ATH hinna summas 0.182177 USD . Mis oli kõigi aegade HYP madalaim (ATL) hind? HYP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HYP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HYP kauplemismaht on -- USD . Kas HYP sel aastal kõrgemale ka suundub? HYP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HYP hinna ennustust

HYPRA (HYP) Olulised valdkonna uudised