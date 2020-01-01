Hypha Staked AVAX (STAVAX) tokenoomika

Hypha Staked AVAX (STAVAX) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Hypha Staked AVAX (STAVAX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Hypha Staked AVAX (STAVAX) teave

Ametlik veebisait:
https://www.hypha.sh/marketplace

Hypha Staked AVAX (STAVAX) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Hypha Staked AVAX (STAVAX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 25.92M
$ 25.92M
Koguvaru:
$ 998.61K
$ 998.61K
Ringlev varu:
$ 998.61K
$ 998.61K
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 25.92M
$ 25.92M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 67.01
$ 67.01
Kõigi aegade madalaim:
$ 16.44
$ 16.44
Praegune hind:
$ 25.93
$ 25.93

Hypha Staked AVAX (STAVAX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Hypha Staked AVAX (STAVAX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate STAVAX tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

STAVAX tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate STAVAX tokeni tokenoomikat, avastage STAVAX tokeni reaalajas hinda!

STAVAX – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu STAVAX võiks suunduda? Meie STAVAX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.