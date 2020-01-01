Hypha Staked AVAX (STAVAX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hypha Staked AVAX (STAVAX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hypha Staked AVAX (STAVAX) teave Ametlik veebisait: https://www.hypha.sh/marketplace Ostke STAVAX kohe!

Hypha Staked AVAX (STAVAX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hypha Staked AVAX (STAVAX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 25.92M $ 25.92M $ 25.92M Koguvaru: $ 998.61K $ 998.61K $ 998.61K Ringlev varu: $ 998.61K $ 998.61K $ 998.61K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.92M $ 25.92M $ 25.92M Kõigi aegade kõrgeim: $ 67.01 $ 67.01 $ 67.01 Kõigi aegade madalaim: $ 16.44 $ 16.44 $ 16.44 Praegune hind: $ 25.93 $ 25.93 $ 25.93 Lisateave Hypha Staked AVAX (STAVAX) hinna kohta

Hypha Staked AVAX (STAVAX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hypha Staked AVAX (STAVAX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STAVAX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STAVAX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STAVAX tokeni tokenoomikat, avastage STAVAX tokeni reaalajas hinda!

STAVAX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STAVAX võiks suunduda? Meie STAVAX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STAVAX tokeni hinna ennustust kohe!

